Rat u SDS-u nakon izbora, usijale se društvene mreže

Nema mira ni jedinstva u Srpskoj demokratskoj stranci ni nakon unutarstranačkih izbora.

Problemi tek počinju. Društvene mreže su se usijale od međusobnih optužbi SDS-ovaca. Mnogi su nakon izbora ostali kratkih rukava, a najgore je prošla Aleksandra Pandurević, bivši dugogodišnji član Glavnog odbora i sve do nedavno potpredsjednica stranke. Tome što nije izabrana u Glavni odbor, tvrdi, kumovali su prvi čovjek Zvorničkog SDS-a, Dragomir Vasić, bivši predsjednik stranke Vukota Govedarica i generalni sekretar stranke Igor Ostojić.

"Ja stradah zbog 15 ruku Dragomira Vasića, vječitog trgovca sa SNSD-om čija je posljednja ponuda Dodiku bila mjesto u Upravnom odboru Alumine i Vukota i SDS neće napadati Batagon. A onda ponuda Vukoti da nema mene i da ima 15 ruku", navela je Pandurević na Tviteru.

Govedarica i Ostojić danas nisu odgovarali na pozive ATV-a, dok je Vasić u kratkom telefonskom razgovoru poručio da o tome ne zna ništa.

Ako u cijeloj priči ima istine, to znači da je Govedarica okrenuo leđa Aleksandri Pandurević koja je javno stala u njegovu odbranu kada je Vasić tražio njegovu smjenu. Između redova može se zaključiti da je i ona njemu okrenula leđa i to objavom video gostovanja Milorada Dodika na "Face TV" prije tri godine, uz koji je poručila "žao mi je što ponekad pažljivo ne slušamo Dodika, zna on reći i istinu".

U Glavnom odboru nije ni SDS-ov poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Davor Šešić. Šešić nije ni u Gradskom odboru, a to je za ATV potvrdio i lider Banjalučkog SDS-a Slavko Grbić. Šešić nije želio pred kameru, ali je poručio da je stavar tehničke prirode. U Banjalučkom odboru obećavaju da će Šešić ponovo biti izabran za člana Gradskog odbora.

"Izgleda da kod nekih ljudi, kod ekipe gospodina Govedarice važilo pravilo -Dva loša ubiše Miloša. Ja sam na raspolaganju Srpskoj demokratskoj stranci, ako novo rukovodstvo na čelu sa gospodinom Šarovićem smatra da im trebam, ja sam tu. Ako im ne trebam, Bože moj, postoji život i van politike", navela je Pandurević.

U svom dobro poznatom maniru, preko društvenih mreža, ratuje i SDS-ov ministar u Savjetu ministara BiH u tehničkom mandatu, Dragan Mektić. Žustro je udario na trenutnu situaciju u SDS-u, iako je do juče podržavao Govedaricu, koji je bio vjetar u leđa Mirku Šaroviću. Trn u oku mu je i dalje prvi čovjek Prnjavorskog SDS-a, Nemanja Vasić, koji bi prema nezvaničnim informacijama, mogao da postane i zamjenik Mirka Šarovića.

"Nažalost, Nemanja je bio, a ostaje i dalje glavni, a kako će SDS dalje sa njim prolaziti vidjeli smo na prošlim izborima. Katastrofalno", naveo je Dragan Mektić.

"Mirko Šarović je pobijedio na izborima u SDS-u i naravno tu mu treba čestitati i poželjeti mnogo uspjeha. Međutim, za samo dva dana podigla se lopovsko-tajkunska kamarila koja želi da preuzme stvari u svoje ruke. Mislim da sebe ne vidim u tom hoštaplerskom društvu", poruka je Mektića.

Misteriozna posljednja rečenica Dragana Mektića, mnoge je dala u razmišljanje da li se možda sprema da napustiti stranku. On je poručio da ostaje u stranci, ali da će iskristalisati svoj stav te da je njegov jedini uslov SDS kao stranka poštenih ljudi. Taj scenario nije isključen, jer prema nezvaničnim saznanjima ATV-a, Mektić pregovara sa DF-om Željka Komšića o mogućem prelasku u tu stranku.

SDS-ov Tviter-rat prati tviter zajednica. SNSD-ov poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica, poručio je da je očigledno da se istaknuti članovi stranke ne vide u priči sa Mirkom Šarovićem. Neki od visokih funkcionera sa kojima smo razgovarali, tvrde da će Šarović umjesto da ujedini, dodatno razdijeliti već podijeljenu stranku. Neki smatraju i da je na čelo stanke, koja je u finansijskoj krizi, došao samo zato što ima neke skrivene namjere. Da li ih ima danas nismo uspjeli da ga pitamo, jer Šarović danas nije bio dostupan za komentar.