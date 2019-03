Rasulo u trebinjskom PDP-u, Zoran Anđušić napustio stranku

Rasulu u trebinjskom PDP nikad kraja, danas su ostali bez još jednog odbornika, napustio ih je i Zoran Anđušić. Zahvaljujući njemu svog predstavnika u trebinjskoj skupštini imaće i organizacija Politički građanski front, POLIGRAF Zorana Talića.

Prvo je PDP meni okrenuo leđa a sada ja okrećem njima i želim im svu sreću poručuje Anđušić i dodaje da nastavlja svoju borbu za interese Trebinjaca.

"Već godinu dana traje sve ovo oko mene, problemi oko odluke o zambrani medijskih nastupa i tako dalje ne bi se vraćao na to, to više nije bitno to je iza mene ja od danas nastupam kao odbornik koji će imati isključivi partnerski odnos sa građanima Trebinja", kaže Zoran Anđušić POLIGRAF.

POLIGRAF u maju postaje politička partija poručuje Zoran Talić. U trebinjski ogranak i Zorana Anđušića kaže da polaže velike nade.

"Sada smo u Banjaluci, danas počinjemo u Trebinju imamo nagovještaja za druge gradove i to je ono što sigurno da hoćemo da ponudimo kako građanima BL Trebinja tako i svim građanima Republike Srpske jedan koncept koji će se baviti životnim temama, građanima, njihovim problemima i ono što je najbitnije čemo da ponudimo konretna rješenja.

Za Anđušićem iz PDP pošlo je i brojno članstvo. Već su danas formirali inicijativni odbor Političkog građanskog fronta.

"Vidite ove mlade ljude, ponosan sam danas. A ovo je samo dio. Ponosan sam na to što su prepoznali šest godina moga rada u skupštini Grada Trebinja", kaže Anđušić.

"Ja lično mislim da danas šaljemo jednu lijepu poruku, okupljamo mlade i perspektivne ljude. Okupljamo ljude koji žele da rade na terenu koji žele da čuju probleme građana", kaže Talić.

Prije Anđušića PDP je napustio Zdravko Kašiković i prešao u Ujedinjenu Srpsku. Još odavno su iz ove stranke otišli odbornici Neđo Ćebedžija i Nenad Šarenac. Tako da, umjesto šest na početku PDP sada ima samo dva odbornika u gradskom parlamentu, Sašu Borjana i Lazara Vučkovića.