Rasprava o zaduženju za Koridor 5C

Treba izgraditi šest kilometara između petlje Rudanka i kraja tunela Putnikovo brdo dva, most preko rijeke Bosne, dva tunela i vijadukt. Riječ je o zahtjevnom projektu i zato toliko košta, poručuje premijer. Srpska će se zadužiti kod Evropske banke za obnovu i razvoj na 15 godina, uz grejs period od tri godine.

"Izuzetno zahtjevna dionica i zato tih šest kilometara košta toliko. Ja bi bio najsretniji predsjednik Vlade da to može da košta 15 milona i da to završimo, ali očito ne može, rađeni su projekti i revizije, sve što je potrebno, i procijenjeno je da to toliko košta," kaže Radovan Višković.

Dug je zao drug, poručila je opozicija. Protiv gradnje nemaju ništa, ali imaju protiv zaduženja. Prema njihovoj računici, novcem od akciza mogla se finasirati izgradnja autoputeva. Vladajući kažu drugačije. Nema države koja velike projekte realizuje bez zaduženja.

"Iskreno, nisam za zaduživanje, jer kao što znate nije lako ni fizičkom licu kada vraća, uvijek je sikiracija kako će vratiti, a pogotovo nije lako za jednu republiku u ovom slučaju našu Republiku Srpsku," rekao je Ljubiša Krunić, poslanik PDP-a u Narodnoj Skupštini Republike Srpske.

"Ko je napravio autoput a da se nije zadužio. Ovdje treba postaviti dodatno pitanje, vraćamo li dug redovno kao Republika, ako ga vraćamo onda je to sasvim u redu," kaže Kostadin Vasić šef kluba poslanika Ujedinjene Srpske u NS RS.

Pojedini poslanici opozicije imali su zamjerku na to što novac ide prema Doboju. Odgovor su dobili od poslanika iz tog grada.

"Mi smo čvor saobraćaja u Doboju i to je kapitalni projekat autoputa koji ide kroz Doboj," kaže Danijel Jošić, samostalni poslanik u NS RS.

"Ovo je jedna od najozbiljnijih razvojni šansi za Doboj, da se uz reformu Željeznica RS i završetak tog pitanja Doboju vrati pozicija sa komunikacijske tačke gledišta, atraktivna lokacija za investicije i privredni razvoj," rekao je Srđan Todorović, poslanik Socijalističke partije u NS RS.

Poslanici će raspravljati i o garancijama koje može izdati Republika Srpska u 2019. godini. Riječ je o 800 miliona maraka za infrastrukturne projekte.