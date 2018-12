Rasprava dva tabora o programu rada nove Vlade

Ekspoze Radovana Viškovića sa četvorogodišnjim planom rada Vlade izazvao je varnice između poslanika iz vladajuće koalicije i njihovih opozicionih kolega.

Dok su mandatarove stranačke kolege u Programu rada nove Vlade vidjele šansu za napredak i razvoj Republike Srpske na svim poljima, opoziciju je naljutio. Posebno zato što tvrde da su ekspoze dobili samo dva sata prije početka sjednice i nisu stigli da ga prouče.

Ipak, ono što su uočili djeluje im poznato. Većinu stvari su, tvrde, već ranije čuli. Smeta im i sastav nove Vlade koji je, kažu, takođe već viđen i nije ispunio njihova očekivanja.

"Nažalost, imamo Vladu kontinuiteta. U kojoj sjede najgori. Oni ministri nešto što su valjali i nešto što su radili maknuti su iz Vlade i nisu željeli da rade beskrupulozne stvari i da budu.. U ovoj Vladi su samo poslušnici, počevši od premijera", rekao je poslanik SDS-a, Nebojša Vukanović.

"Program rada – spisak prelijepih želja ili će završiti, za vrijeme Vašeg mandata ostati u pomenutoj sferi. Ako ste iskreni da sve ovo što ste izložili u programu rada ostvarite, nameće se pitanje koliko godina ste vi planirali biti mandatar i predsjednik Vlade", poručio je Miladin Stanić, poslanik SDS-a.

Poslanici iz vladajuće koalicije savjetuju kolegama iz opozicije da ne trče pred rudu i da ne osuđuju unaprijed nešto što se još nije dogodilo. Vjeruju da će Radovan Višković ispuniti sve što je obećao.

"Ekspoze ne sadržui spektakularna obećanja, ali sam siguran poznajući gospodina Viškovića da sve ovo što je on zacrtao, on će to ispuniti i on će to ostvariti. Očekujem još dinamičniji privredni razvoj. U ovoj Vladi imamo ljudi koji nemaju iskustva, ali imamo i mladih ljudi sa novom energijom, i očekujemo da ova Vlada bude timska, da radi timski, jer problemi koji su pred RS nisu samo problemi jednog ministarstva", rekao je Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a.

"Da sam siguran da će gospodin Višković sa svojom energijom i sa onim kako funkcioniše i kako radi, i kako je u stanju da okupi ljude, bez obzira iz koje političke partije dolaze, da će gospodin Višković uspjeti da ovaj ekspoze skoro skroz uspije da realizuje u svoj periodu", kaže Igor Žunić, poslanik SNSD-a.

Mandatar opozcionim poslanicima odgovara da program rada i treba da bude spisak ciljeva ka kojima će Vlada stremiti, i da će vrijeme pokazati da li će uspjeti sve da ih ispuni. Uvjerava i da će biti autoritet svim ministrima i da će njegove smijernice morati da se poštuju.