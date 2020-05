Raspisan konkurs za upis učenika u srednje škole

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2020/2021. godini za 13 struka u 106 zanimanja, a pripremljene su i stimulacije u obliku stipendija od 100 KM mjesečno za učenike koji upišu deficitarna zanimanja, rekla je resorni ministar Natalija Trivić.

Trivićeva je navela da se i ove godine očekuje upis oko 9.800 učenika koji su u ovom momentu u završnim razredima osnovnih škola, te istakla da je resorno ministarstvo u prethodnom periodu radilo na stimulativnim politikama radi ciljanih i usmjernih upisa u srednje škole.

"Na taj način željeli smo usaglasiti potrebe tržišta rada i upisa u srednje škole, te da svi učenici koji žele da ostanu na nivou srednje škole mogu odmah po završetku da nađu posao u struci, a oni koji žele da nastave školovanje da imaju dobre kvalifikacije", rekla je Trivićeva na konferenciji za novinare danas u Banjaluci.

Ona je navela da su potrebe tržišta rada za zanimanjima u oblasti tekstilne, metalne, drvoprerađivačke i mašinske industrije.

Trivićeva je istakla da je Vlada Srpske, na inicijativu premijera Radovana Viškovića, juče donijela odluku da finansijski stimuliše upis učenika u deficitarna zanimanja u određenim lokalnim zajednicama i školama koje su za to iskazale potrebu.

"Svim učenicima koji izraze želju da upišu neko od deficitarnih zanimanja obezbijedićemo 100 KM na mjesečnom nivou u obliku stipendije, kao i besplatan prevoz za one srednjoškolce koji imaju potrebu za tim", rekla je Trivićeva.

Ona je napomenula da su u pripremi izmjene i dopune zakna o srednjem vaspitanju i obrazovanju koje su definisale da se 25 odsto praktične nastave obavlja kod poslodavca.

"Na oglasnim tablama u srednjim školama biće objavljen spisak koja su to deficitarna zanimanja, kao i kolika je bila potreba na tržištu rada za određenim zanimanjima", rekla je Trivićeva.

U ovoj školskoj godini planiran upis 10.969 učenika u srednje škole, od čega 2.677 učenika raspoređenih u 119 odjeljenja zanimanja trećeg stepena složenosti i 8.298 učenika raspoređenih u 348 odjeljenja zanimanja četvrtog stepena složenosti.

Prilikom upisa, kandidati se mogu prijaviti u najviše dva zanimanja u stručnim školama, dva smjera u gimnaziji ili dva odsjeka u umjetničkim školama i u tom slučaju im se boduju rezultati u uspjehu u oba zanimanja, smjera ili odsjeka, a rangiranje se vrši prema uspjehu u oba zanimanja, smjera ili odsjeka.

Javnim konkursom određena su dva upisna roka, i to junski rok od 15. do 26. juna i julski rok od 6. do 17. jula.

U junskom upisnom roku prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole počinje 15. juna, a završava se 16. juna za učenike koji imaju 60 i više bodova. Rezultati upisa objavljuju se 18. juna.

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje i trogodišnje škole počinje 22. juna, a završava se 24. juna za učenike koji imaju manje od 60 bodova. Rezultati upisa objavljuju se 26. juna.