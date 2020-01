Ramizu Salkiću smeta Dan Republike

Potpredsjedniku Republike Srpske smeta Dan Republike i to do te mjere da priziva i poziva visokog predstavnika u BiH da reaguje i sankcioniše organizatore proslave 9. januara. I dok na sve strane pokušava da podigne tenzije uoči 9. januara, Ramiz Salkić optužuje Republiku Srpsku za širenje nacionalne mržnje. I na to sve, potpredsjednik Republike Srpske poziva, kako je rekao, svoje istomišljenike na “aktivizam i preduzimanje koraka dalje”.

"Građane koji se ne slažu sa onima koji obilježavaju 9. januar, pozivam na aktivizam i preduzimanje koraka na podsjećanju javnosti na pogubne posljedice 9. januara 1992. godine. Nastavkom obilježavanja 9. januara krše odluku Ustavnog suda BiH i u isto vrijeme šire nacionalnu mržnju", kazao je Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske. Sviđalo se to nekome ili ne, Srbima u Republici Srpskoj niko ne može oduzeti 9. januar koji proslavljaju kao Dan Republike, jasan je stav srpskog člana Predsjedništva BiH. Milorad Dodik je Salkiću nakon negativnog komentarisanja 9. januara i njegovog obilježavanja, odgovorio da ga niko ne tjera da proslavlja Dan Republike, ali da je nemoralno i neljudski da se jednom narodu oduzima pravo na praznik. "Oni su se drznuli i misle da će na refleksu bivših nekih vremena Srbima sve oduzeti. Ne možete oduzeti 9. januar, on ostaje praznik naše Republike, naše države Republike Srpske i to može da ih iritira dokle god hoće, do bijesa, ali svakako ono što osjećamo je upravo ovo 9. januar je Dan Republike i naše države Republike Srpske, ovdje na ovim prostorima, svidjelo se to nekome ili ne, šta god ko o tome mislio", izjavio je Milorad Dodik, Srpski član Predsjedništva BiH. Deveti januara 1992. godine niko nije osjetio nikakve posljedice, pa tako i nijedan musliman, taj dan je protekao u miru, podsjetio je Dodik. A, i danas iz Republike Srpske stižu pozivi građanima da obilježe Dan Republike, a onima u Federaciji da prestanu da osporavaju ime i prezime Republike Srpske. “Želimo i ovom prilikom da pozovemo na sabornost, jedinstvo i da uputimo tople preporuke svim našim partnerima u Federaciji BiH, političkim partijama da prestanu da osporavaju ono što je za nas najvažnije, ono što je naše ime i prezime i ono što nas čini Republikom Srpskom. Ne možemo da promijenimo datum svoga rođenja, a to je 9. januar", smatra Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske. Bez obzira na sve, Republika Srpska će proslaviti svoj rođendan. Parada i proslava će, kako je najavljeno, biti još svečanija.