Rajčević: Visoko obrazovanje nije tu radi nečijeg komercijalnog interesa po svaku cijenu

Svaka privatna visokoškolska ustanova koja bude ispunjavala uslove koji su navedeni u zakonu i podzakonskim aktima, imaće ravnopravan tretman sa svakom javnom visokoškolskom ustanovom, poručuje ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srđan Rajčević.



U razgovoru za Srpskainfo o tome šta donosi novi zakon o visokom obrazovanju u Republici Srpskoj, koji je pripremilo ovo ministarstvo, on je između ostalog istakao da Vlada Republike Srpske niti želi, niti će praviti diskriminaciju između visokoškolskih ustanova, ali da želi da dođe do kvaliteta u visokom obrazovanju, nezavisno od toga da li se radi o privatnoj ili javnoj ustanovi.

"Cilj je i da podstaknemo konkurenciju između svih visokoškolskih ustanova, a jedini način da učestvuju u toj utakmici jeste kvalitetom. Takođe, podstičemo i da same ustanove dodatno pooštre kriterijume i za svoje akademsko osoblje, jer će sada imati mogućnost da to urade. Mi smo propisali minimum kriterijuma, a ako neko želi da bude prestižan i da ima imidž najbolje visokoškolske ustanove, mi to omogućavamo ovim zakonom", kaže Rajčević.

Istovremeno, dodaje, ideja je i da se smanji komercijalni interes za visoko obrazovanje, jer ono nije tu da nekome ostvari taj interes po svaku cijenu.

"To je vjerovatno i doprinijelo eksploziji nekih negativnih pojava u oblasti visokog obrazovanja, posebno u privatnom sektoru. Ali to je i posebno osjetljivo područje za razvoj svakog društva i države, i ako se budemo rukovodili samo komercijalnim principima, onda će vjerovatno i dalje dolaziti do negativnih pojava, kao što je recimo izdavanje nezakonitih diploma i slično. Mi želimo to da spriječimo", istakao je Rajčević.

Na pitanje da li očekuje da dugoročno ovakav okvir dovede do smanjenja broja fakulteta u Srpskoj, on navodi da to ne može da predvidi, jer sve zavisi od samog menadžmenta visokoškolskih ustanova.