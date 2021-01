Rajčević: U ovoj godini konačan obračun sa negativnim pojavama u visokom obrazovanju

Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević rekao je da će 2021. biti godina konačnog obračuna i stavljanja tačke na sve negativne pojave u visokom obrazovanju.



Rajčević je najavio da slijede vrlo konkretni potezi u oblasti osiguranja kvaliteta, dodavši da je ranije najavljivao da će Vlada Srpske biti posvećena unapređenju stanja u visokom obrazovanju, prije svega sa aspekta borbe protiv negativnih pojava.

"Svjedočimo sada da u javnosti imam dosta priče o lažnim diplomama i svim tim negativnim pojavama i upravo na jednoj od sljedećih sjednica Vlade ćemo preduzeti i određene konkretne korake", izjavio je Rajčević Srni.

On je rekao da će to biti učinjeno prije svega formiranjem radne grupe koja će se baviti isključivo tim problemima i dodao da je već održao sastanke sa ključnim ljudima koji bi trebalo da se bave ovom tematikom.

"Bićemo prilično radikalni po tom pitanju. I inspekcija sa svoje i Ministarstvo sa svoje strane, kao i Agencija za visoko obrazovanje i Ministarstvo unutrašnjih poslova", istakao je Rajčević.

Prema njegovim riječima, ovo će biti godina konačnog obračuna i stavljanja tačke na sve negativne pojave u visokom obrazovanju, uključujući i nezakonito izdavanje javnih isprava.

Rajčević je upozorio da visokoškolska ustanova koja ne bude striktno sprovodila odredbe novog Zakona o visokom obrazovanju nema čemu da se nada i definitivno neće moći obavljati djelatnost na teritoriji Republike Srpske.

"Apelujem i na resorna ministarstva u kantonima u FBiH da krenu putem kojim je krenula Srpska, da se ozbiljno posvete problemima u oblasti visokog obrazovanja, jer BiH je jedinstven obrazovni prostor i bojim se da, ukoliko ne budemo svi zajedno radili u okviru borbe protiv negativnih pojava, nećemo imati nekog efekta", naglasio je Rajčević.

On kaže da će, u suprotnom, BiH biti "crna rupa" u okviru evropskog obrazovnog prostora, "a to je ono što niko ne želi".

"Moramo da vratimo vjeru mladim ljudima u kvaliteno visoko obrazovanje i to je ono što sam lično i moj tim ljudi odlučni da uradimo tokom 2021. godine pa i do kraja mandata ove Vlade. To će vjerovatno biti i moja najveća ostavština u okviru ovog mandata", naveo je Rajčević.

On je podsjetio da je na početku mandata rekao da svojom političkom karijerom garantuje da će se stvari u oblasti visokog obrazovanja poboljšati.

"Ovo ne treba da radimo ni zbog nas ni zbog nečega što je bilo u prošlosti, već zbog naše djece i budućnosti generacija koje se rađaju i žive i rade na prostoru Republike Srpske", ocijenio je Rajčević.

Rajčević smatra da je povećanje broja studenata u ovoj akademskoj godini na javnim univerzitetima u Srpskoj rezultat primjene novog zakona iz ove oblasti.

"Sa početkom mandata ove Vlade i uspostavljanjem ovog ministarstva jedan od njegovih primarnih ciljeva koje smo glasno promovisali bila je reforma sektora visokog obrazovanja. Ako se sjetimo i prve tematske sjednice Vlade Srpske koja je bila posvećena upravo stanju u visokom obrazovanju, još tada smo izašli sa konkretnim pokazateljima kakvo je trenutno stanje u ovom sektoru", rekao je Rajčević.

On je dodao da je onda rečeno i da će biti pokrenut proces donošenja novih propisa iz ove oblasti kako bi bio unaprijeđen cjelokupan sistem bisokog obrazovanja, prije svega sa aspekta podizanja kvaliteta.

"I kao Vlada i Ministarstvo zaista smo odlučni da to uradimo. Kao rezultat tih napora već 2019. godine smo predložili novi set zakona iz ove oblasti, prije svega ono što je ključno - novi zakon o visokom obrazovanju, ali i zakon o osiguranju kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja", rekao je Rajčević i naglasio da su to dva ključna zakona na kojima se temelji cjelokupna reforma visokog obrazovanja.

Prema njegovim riječima, kao jedan od prvih pokazatelja primjene novog Zakona o visokom obrazovanju upravo je povećan broj studenata u ovoj akademskoj godini u odnosu ne samo na prethodnu akademsku godinu već i u odnosu na negativan trend koji je vladao u proteklih pet ili šest godina.

Rajčević je rekao da je tada zabilježen konstantan pad broja novoupisanih studenata na javnim univerzitetima u Srpskoj.

"Razlog zbog čega je to tako je upravo zbog primjene jedne od odredbi tog zakona koji govori da će Vlada, odnosno budžet Srpske na sebe da preuzme teret besplatnog školovanja svih redovnih studenata. Dakle, od momenta upisa u prvu godinu na prvi ciklus studija ili prvu godinu drugog ciklusa ukoliko su studenti redovni i da polažu ispite, godinu za godinom i upisuju naredne godine", naglasio je Rajčević.

On je naveo da na taj način Vlada Srpske preuzima na sebe kompletan teret finansiranja njihovog školovanja.

"Sa tom popularnom mjerom željeli smo da podstaknemo studente da više upisuju naše javne univerzitete, da ne idu u inostranstvo i da ne idu na kraju na druge visokoškolske ustanove privatnog tipa. Željeli smo da stavimo akcenat na razvoj naših javnih univerziteta i smatram da smo upravo ovim rezultatima to i postigli", istakao je Rajčević.