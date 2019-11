Rajčević: Stanivuković iznio niz laži o projektu "e-beba"

Draško Stanivuković je, gostujući u programu BN televizije, iznio gomilu bezočnih laži o projektu e-beba, sve kako bi kompromitovao Vladu, nadležno ministarstvo i mene kao ministra, tvrdi ministar za naučno tehnoliški razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvu Republike Srpske, Srđan Rajčević. Stanivuković je slagao da je cijena projekta 800.000 maraka bez PDV-a, jer je u tu cijenu uračunat porez na dodatnu vrijednost, kaže Rajčević. PDP-ov poslank u Narodnoj skupštini Republike Srpske bavio se i tenderom, tvrdeći da je bilo i drugih ponuđača osim kompanije Proineter, koja je prošla na tenderu. To je, kaže Rajčević, samo još jedna laž u nizu.

"Tokom postuka nabavke, za razliku od tvrdnji gospodina Stanivukovića, nije postoja, niti je ministarstvo zaprimilo nijednu drugu ponudu osim ponude izabranog implementatora. Što direktno dokazuje da je Stanivuković obmanuo javnost sa nekakvom fotokopijom i sa nekakvim papirom sa kojim je mahao tokom te emisije", izjavio je Rajčević.

"Svi oni koji su mogli da urade za pet puta manju cijenu, mogli su da se prijave i da dobiju taj posao i urade. Jer znate. Najlakše je kritikovati, trebate nekim djelima i pokazati šta ste to vi uradili, šta ste ostavili za sebe. Ovaj projekat je neophodan za Republiku Srpsku, a oni koji misle da je to preskupo da je to moglo biti jeftinije. To je stvar tendera, a ne predsjednika Vlade", smatra Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Zbog narušavanja ugleda, iz komanije Prointer najavili su tužbu protiv Draška Stanivukovića. Tužbu je najvio i Srđan Rajčević, uz mogućnost da Stanivuković demantuje samog sebe i javno se izvini. PDP-pov poslanik, otišao je i korak dalje, pa je projekt e-beba pokušao da poveže sa Fondacijom "Djeca nam se rađala", tvrdeći da se iza svega kriju interesi pojedinaca.

"Istina je da je Vlada Republike Srpske na sjednici 21. marta, ponavljam 21. marta 2019. godine usvojila prioritetnu listu IKT projekata iz oblasti digitalne transformacije, izmeđusotalih i projekt e-beba. Dok je fondacija "Djeca nam se rađala" registrovana 16. avgusta 2019 godine. Dakle tu imamo razliku od skoro pet mjeseci", dodao je Srđan Rajčević, ministar za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Rajčević poručuje da je baš jutros potpisao punomoć svom pravnom zastupniku kojim ga ovlašćuje da ga zastupa u sporu po osnovu tužbe za klevetu protiv Stanivukovića. Kaže da će novac dobijen na osnovu presude donirati javnim univerzitetima s ciljem istraživanja fenomena "lažnih vijesti".