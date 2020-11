Rajčević: Poginuli profesori i studenti ne smiju biti zaboravljeni

Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević izjavio je danas da studenti i profesori Univerziteta u Banjaluci koji su položili svoje živote na oltar otadžbine ne smiju nikada biti zaboravljeni.

Nakon služenja parastosa za 87 studenata i profesora poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu, Rajčević je rekao da imena poginulih moraju biti zabilježa ne samo na spomen-ploči, nego i u srcima svih.

"Oni su dali sve sto su imali za Republiku Srpsku i zato će se Vlada Srpske truditi da zemlja za koju su se borili bude još bolja", rekao je Rajčević novinarima u Banjaluci.

Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić naveo je da mobilisanje mladosti za odbranu zemlje govori o ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi država i nacija, te da je srpski narod kroz istoriju imao više ovako teških situacije koje ne smiju da budu zaboravljene.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin rekao je da ova visokoobrazovna ustanova nikada neće zaboraviti žrtve koje je podnijela Studentska brigada i da je Univerzitet pokrenuo aktivnosti u vezi sa izgradnjom spomen-obilježja koje na području Univerzitetskog grada.

Zora Vuković iz Banjaluke, majka poginulog borca Borisa Vukovića, koje je bio student Elektotehničkog fakulteta, rekla je da vrijeme ne liječi rane, ali da život ne može stati.

"Iza Borisa je ostala kćerkica, koja nije bila rođena kada je on poginuo. Tu sam da pomognem da se ona izvede na pravi put i to me drži u životu", dodala je Zora Vuković.

Studentska brigada formirana je 4. novembra 1994. godine i imala je 2.104 pripadnika u sastavu Prvog krajiškog korpusa.