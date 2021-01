Rajčević najavljuje obračun sa negativnim pojavama na fakultetima

Sve pojave u visokom obrazovanju koje nisu u skladu sa zakonom su negativne, i borićemo se sa njima - poručio je za ATV Srđan Rajčević, ministar za visoko obrazovanje. Zakon daje širok manevarski prostor mehanizmima kontrole - od izricanja prekršajnih sankcija, novčanih kazni, pa do najrigoroznijih - a to je obustava rada do okončanja sudskog postupka, objašnjava Rajčević.