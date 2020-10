Rajčević: Gledajući prethodne izborne cikluse, ovo je sve samo ne normalno

Ukoliko posmatramo prethodne izborne cikluse, ovo je sve samo ne normalno, kaže za ATV Srđaj Rajčević šef Glavnog izbornog štaba SNSD-a i ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

"Prvo je epidemija virusa korona koja ostavlja zdravstvene posljedice i to ne male, koja će tek da ostavlja ekonomske posljedice. Druga stvar je CIK. Zbog ova dva faktora ovi izbori su zakasnili, ako se držimo izbornih termina. Na kraju će se ispostaviti da je CIK bez razloga odgodila održavanje izbora. Njihov izgovor je bila epidemiološka situacija. Kada su se raspisivali izbori bilo je teško procijeniti kakva će biti epidemiološka situacija. Na kraju će se ispostaviti da ćemo početkom novembra imati težu epidemiološku situaciju, nego što je bila početkom oktobra. Nije bilo razloga za odgađanje, osim političkih", poručio je Rajčević.

Očekuje se najbolji rezultat

"Znajući političku snagu SNSD-a i koalicionih partnera, tu nema prepreka da se ostvari najbolji izborni rezultat do sada. Nema tog izbornog inžinjeringa, nema te manipulacije koja može volju naroda do te mjere da derogira da neko neće moći da izkaže svoju političku volju. Mi očekujemo izborne mahinacije onih kojima ovaj izborni datum ne odgovara, koji u ovom trenutku znaju da ne mogu da računaju na veći podršku glasačkog tijela u Republici Srpskoj, ali bez obzira na to SNSD ostaje uvjeren da ćemo ostvariti najbolji rezultat".

Ne dajemo bombastična obećanja

"Ako gledate u Banjaluci suprotnu stranu, Stanivukovića i njegovu ekipu, samo što ne obećavaju izgradnju nuklearnih postrojenja. Lako je opoziciji obećavati kada znaju da od toga nema ništa. Mi kao neko ko duži niz godina vrši vlast, znamo šta je realno, a šta ne. U ovom trenutku ono što je realno i što možemo obećati i ispuniti je ekonomska stabilnost Republike Srpske u godinama koje dolaze, kao i da ostvarivanje ekonomskog rasta u uslovima koji budu vrijedili u godinama koje dolaze. Želimo da ostvarimo stabilnost, privučemo investicije, pokrenemo nove investicione programe, to su sve realne stvari na osnovu kojih mi možemo da gradimo našu političku kampanju. Ono što obećamo to i ispunimo".

Razvoj lokalnih zajednica i novi projekti

"SNSD je prvi izašao sa izbornom platformom "novi program razvoja lokalnih zajednica". Dotiče se boljeg iskorištavanja prirodnih resursa, pokretanje novih programa zapošljavanja na lokalu, pronatalitetne politike. Inovativne tehnologije, nastojaćemo da privučemo što više stranih investicija u one sektore koji sada daju najveću dobit", kaže Rajčević i nastavlja:

"U nedavnom razgovoru smo gospodin Radojičić i ja riješili osnovne probleme oko izgradnje naučno-tehnološkog parka u Banjaluci.

Radi se o zajedničkoj inicijativi grada Banjaluka i Vlade Republike Srpske, da se na jednom geografskom prostoru, unutar samog grada Banjaluka i sada smo dobili takvu lokaciju i to grad ulaže u čitav projekat. Da se gradi jedan moderan kompleks koji će služiti istraživačkoj djelatnosti, naučno tehnološkom razvoju koji će biti i preduzetnički centar, inovacioni centar, gdje će mladi ljudi moći da obavljaju praksu i u srednjoj školi i na fakultetima. Tu ćemo nastojati da privučemo strane investitore da otvaraju svoje poslovne subjekte, a sa nivoa Vlade Republike Srpske ćemo kroz poreske olakšice, specifično za IT industriju, na tom određenom prostoru gdje imamo niže stope poreza i niže namete, tako da stimulišemo razvoj tih inovativnih tehnologija".

Aktivnosti opozicije samo u Banjaluci

Ne vidim aktivnosti opozicije izuzev Banjaluke. Ali mislim da izbori u Banjaluci nikada neće biti lakši. Gledam sa kakvim podmuklim napadima idu na Igora Radojičića. Zamjera mu se da nije dovoljno dobar Srbin. Igor Radojičić ne mora da dokazuje svoje srpstvo tako što će otići u Crnu Goru da bi tražio potvrdu svog srpstva. On je svoje srpstvo pokazao u septembru '91. godine kada je kao najbolji student Elektrotehničkog fakulteta otišao na ratište i vratio se sa njega nakon Dejtona kada je stekao čin kapetana VRS, kada je dobio medalju zasluga za narod i kada je na kraju krajeva dobio i orden Svetoga Save Prvoga reda od sinoda SPC-a. Ako je to ono što mu zamjeraju, onda moram da im kažem da im je politički narativ promašen. On je patriota, ostvaren čovjek, porodičan, on je za Banjaluku u protekle četiri godine učinio više nego bilo ko prije njega. Sama činjenica da imate velike infrastrukturne radove, četiri mosta koji se trenutno grade, fabriku vode, novu toplanu. To su sve infrastrukturni projekti koje je Radojičić uspio da realizuje u samo jednom mandatu.