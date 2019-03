Radovan Karadžić osuđen na doživotni zatvor

"Ovo je skandal!", bilo je prvo što je izgovorio pravni savjetnik Radovana Karadžića kada je izašao iz sudnice u kojoj je prvom predsjedniku Republike Srpske izrečena doživotna kazna zatvora u drugostepenom postupku.

Marko Sladojević za ATV kaže da je u proteklih deset godina pročitao sve što je ikada Karadžić napisao, potpisao ili rekao, javno ili tajno. U prvostepenoj presudi, a i danas, sve je, kaže, izignorisano.

"Radovan Karadžić je u preko 70 situacija naredio zaštitu civila, ratnih zarobljenika druge strane, pozivao na mir i prekid rata... i uprkos svemu tome je Sudsko vijeće i u prvom i drugom stepenu ignorisalo te dokaze i nije izvelo nijedan zaključak u njegovu korist. Mogu samo da kažem da je to skandalozno, a da li je to politika, oni sami znaju", istakao je Marko Sladojević, pravni savjetnik Radovana Karadžića.

Imam osjećaj da je politika, kaže predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske. Sa direktorom Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina bio je u sudnici. Milomir Savčić kaže da ovo ni u snu nije očekivao, dok Milorad Kojić ističe da ova, kao ni prethodna presuda, nisu utvrdile istinu. Obojica su razočarana onim što su danas vidjeli i čuli.

"Preovladava mi jedan osjećaj da je sve davno, i prije nego što je došao ovdje, bilo napisano. Možete misliti kada se o visini kazne raspravljalo pa maltene da uz jedno blago izvinjenje, ili pravdanje bolje rečeno, kažu "znate, tamo neki koji su njemu bili potčinjeni su osuđeni na doživotne kazne robije pa prema tome mora i on kao njihov nadređeni", uopšte pritom, ne vodeći računa i ne obrazlažući kakva je uloga koga u izvršenim krivičnim djelima", istakao je Milomir Savčić, predsjednik BORS-a.

"I ranije smo govorili da je ovaj sud politički koji donosi političke presude. Samo jedna činjenica najbolje dokazuje to: da je Karadžić izdavao naredbe da se ne granatiraju civilni ciljevi po Sarajevu, a Žalbeno vijeće je to tumačilo da je on to radio iz političkih razloga kada je njemu odgovaralo, prije mirovnih konferencija ili potpisivanja mira. Za njih dokaz, papir, nema nikakvu snagu, njima taj papir ništa ne vrijedi", naglasio je Milored Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina.

Dešavanja iz sudnice u javnost su išla sa pola sata kašnjenja. Čim je pročitano da će kazna biti doživotni zatvor, predstavnici bošnjačkih udruženja krenuli su da izlaze iz zgrade Mehanizma i da prilaze novinarskim ekipama da prvi kažu šta je odlučeno. Na kraju, nisu zadovoljni.

"Žrtve nikad nisu zadovoljne. Doživotna je dobra, ali je šteta i žao mi zbog majki koje još tragaju za kostima svojih najmilijih u Prijedoru i šest opština", istakla je Munira Subašić, Udruženje "Majke Srebrenice".

"Jedino mi je žao što nismo dobili riječ genocid za Prijedor", istakao je Fikret Alić.

Pale su teške riječi kada se među mnogobrojnim Bošnjacima ispred zgrade Mehanizma pojavio muškarac sa srpskom zastavom. Neki su krenuli da ga vrijeđaju, bilo je psovki, a situacije je, u jednom trenutku, bila na ivici fizičkog sukoba.

Desio se još jedan incident. Članovi federalnog udruženja Anti dejton, čiji je član napao muškarca sa zastavom, okačili su transparent na kome su uporedili Radovana Karadžića sa Adolfom Hitlerom. Zbog toga je došla policija i tražila da se taj transparent ukloni. Prvo su odbili, ali je onda rečeno da će im, ako to ne učine, biti zabranjen ulazak u zgradu Mehanizma. Tada je transparent automatski uklonjen.