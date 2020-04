Radojičić za ATV: Broj izliječenih se susreo sa brojem zaraženih, podaci optimistični

"Mi smo cijelo vrijeme čekali kada ćemo doći do vrhunca epidemije, kada ćemo moći da govorimo da imamo opadanje, a jedan od pokazatelja blagog smirivanja jeste kada se broj izliječenih susretne sa brojem aktivnih pacijenata. Mi smo se ovih dana ukrstili sa ove dvije krivulje. Svaki dan pratimo situaciju. Virus je sigurno prisutan u populaciji i mi ćemo narednih dana i sedmica imati novooboljele. Proteklih šest, sedmica situacija je bila pod kontrolom. Optimistični su podaci o broju oporavljenih od virusa i sve ćemo to posmatrati do 27. aprila, do kada traju mjere, da vidimo ima li prostora za relaksaciju mjera", izjavio je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, gostujući u Centralnim vijestima ATV-a.