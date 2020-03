Radojičić: Situacija je pod kontrolom

Sedam je novozaraženih virusom kororna u Srpskoj, a ukupno je zaražena 121 osoba, rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Juče su uzeti uzorci osobama iz karantina u Gradišci i Šamcu, a u posljednja 24 časa testirano je 75 lica, rekao je ministar.

Sve osobe su u kućnoj izolaciji ili su u karantinu, kaže Šeranić.

"Trenutno na UKC imamo 21 osobu, od kojih 10 osoba čeka rezultate testiranja i ove osobe koje su smještene na kliniku su trenutno srednje teške do teške kliničke slike", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Šeranić kaže da se radi na tri polja kako bi se spriječilo širenje virusa - sprečava se "uvoz" virusa iz inostranstva, drugom grupom mjera suzbija se širenje virusa unutar zajednice, trećom grupom mjera odnosi se na jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema, i to nabavkom respiratora, zaštitne opreme, opremanje dodatnih kapaciteta u okviru bolnica, hirurških sala.

Ministar Šeranić kaže da je veoma važno razdvajanje osoba koje su pozitivne i negativne na virus korona.

"Svi oni koji se nalaze trenutno u karantinu u Gradišci, po proceduri ukoliko imaju pozitivan nalaz upućuje se dalje prema karantinima u lokalnim zajednicama gdje će se dalje ispratiti u narednih 14 dana, naravno u skladu sa promjenom stanja same osobe. One osobe kod kojih se utvrdi da su pozitivne u karantinskom smještaju na granici, bilo da se radi o Gradišci ili Šamcu, biće upućene u karantisnki smještaj gdje se nalaze pozitivne osobe, kao što je to slučaj sa Banjalukom, kojoj će garavitirati sve osobe od Doboja do Novog Grada, a ostale u Đački dom u Bijeljini", istakao je Šeranić.

U protekla 24 časa u Banjaluci dvije osobe nisu poštovale kućnu izolaciju - nisu pronađene na adresama iz rješenja, prijavljeni su zdravstvenom inspektoru i MUP. U Banjaluci su 83 osobe pozitivne na virus korona, a više od 2.600 ljudi je u kućnoj izolaciji ili u karantinu.

"I pored toga svega ocijenjujemo da je situacija pod kontrolom i da se provode mjere koje su u međuvremenu, u mjesec prethodni dana nalagali gradski i republički štabovi", naglasio je Igor radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

"U narednim danima bićemo primorani da smanjimo broj radnih dana u ambulantama Borkovići, Goleši, Mišin Han, Verići, Paprikovac. Sve informacije o novom rapsoredu rada za ove ambulante biće dostupne građanima na sajtu Doma zdravlja i na sajtu Gradske uprave", rekla je Nevena Todorović, direktor Doma zdravlja Banjaluka.

I gradoančelnik Radojičić i ministar Šeranić, pozvali su građane da se pridržavaju svih mjera prevencije širenja virusa korona, te im poručili da ostanu u svojim kućama, jer je to najpotrebnije u vrijeme pandemije.