Radnici u Republici Srpskoj još bez opšteg kolektivnog ugovora

Sindikat, poslodavci i Vlada učiniće sve da već ovog mjeseca Republika Srpska, nakon tri godine, dobije opšti kolektivni ugovor - zaključeno je na sastanku predstavnika Saveza Sindikata i Unije udruženja poslodavaca. Ukoliko ne dođu do rješenja u dogledno vrijeme, kreću sa izradom granskih kolektivnih ugovora, da bi makar radnici u realnom sektoru imali riješen status.

"Mislim da i poslovna zajednica, i sindikat, i Vlada odnosno ministarstvo rada, trebaju raditi sve da približimo stavove, potpišemo glavni akt i na osnovu toga radimo dalje. Stav privrednih sindikata je jedinstven - da mi moramo u Republici Srpskoj stvoriti preduslove da poslovna zajednica bude konkurentna na tržištu s jedne strane, a čim ima konkurentnost, imaćemo i bolje uslove, za bolje plate, bolje uslove rada i sve što nam po zakonu pripada", kaže Tane Peulić, potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske za privredu

Sindikalci i poslodavci se slažu oko 90% detalja opšteg kolektivnog ugovora, ali kamen spoticanja i dalje predstavlja regres. Dok iz sindikata kažu da je regres dio Zakona o radu, poslodavci odgovaraju - ne želimo danas da obećavamo nešto što sutra nećemo moći ispuniti.

"Naravno da mi nismo protiv regresa. Ali regres na koji se plaćaju porezi i doprinosi gubi svoj smisao. Onda je to plata. Onda prelivamo iz šupljeg u prazno. Mi nismo za lažna davanja i lažna prava radnicima koja neće biti ispoštovana", kaže Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

I jedna i druga strana bi najviše željele da se Vlada umiješa, smatra premijer. Radovan Višković ih upozorava - dogovorite se među sobom, jer Vlada neće ništa da "lomi preko koljena".

"To su dva suprotstavljena tabora koji imaju dijametralno suprotna mišljenja, i onda se Vlada non-stop pojavljuje u ulozi arbitra. Oni se nisu mogli dogovoriti ni oko najniže plate u Republici Srpskoj, pa su i to prebacili na Vladu, pa je Vlada to morala da uradi. 0.45-0.51 Ja predlažem i jednoj i drugoj strani, neka se dogovore, kako god da se dogovore, Vlada će prihvatiti takvo rješenje", kaže Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Vlada će, ipak, u sporu sindikata i poslodavaca, nešto preuzeti na sebe - izmjene Zakona o radu. Premijer poručuje da zakon treba da se mijenja, i da je to planirano za ovu godinu.