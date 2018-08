Radmanović za ATV: Ivanić zna da gubi izbore VIDEO

Govoreći u emisiji ATV-a 1 na 1, Nebojša Radmanović, potpredsjednik SNSD-a kaže da se o migrantima mora govoriti u kontekstu "migrantske krize", jer ona predstavlja ozbiljan bezbjedonosni problem kojeg vlasti u Sarajevu očigleno nisu svjesni.

"Mora se govoriti u kontekstu krize kada imate ministra bezbjednosti Mektića koji kaže da se ništa ne dešava. On je rekao da ništa nije alarmanto, a skoro nestaje jedan grad Bihać pod pritiskom migranata. Suština je sljedeća, ogromno svjetsko pitanje, ali u ovom momentu evropski problem. U posljednje četiri godine imate jasne stavove svih ključnih ljudi u Evropi, imate različite pristupe tome, imate zice, velike zidove dok ovdje kod nas vlast spava. Jasno je prije svega da je tu odgovornost Savjeta ministara i istitucija kojim Savjet ministara ili komanduje ili vrši koordinaciju i onda se to svodi na ministarstvo bezbjednosti", kaže Radmanović.

Kaže da se ovom problemu trebalo pristupiti još prije četiri godine.

"Odgovorni su trebali da pristupe odgovorno tome prije četiri godine jer sav region je pristupio prije četiri godine. Ovdje kao da je neko mislio da će to proći mimo nas. Prvo ozbiljan pristup, pa onda eventualno zice. Ja sam lično protiv zica, mislim da se stvari mogu i bez toga uraditi. Ako svi daju tome ozbiljan značaj preko Predsjedništva jer se radi o međunarodnom pitanju, preko Savjeta ministara koji operativno mora biti uključen do odluka parlamenta, onda bi imali neka rješenja. Ovdje dva puta ministar ne dođe na sjednicu kada se raspravlja o tome. Nekoliko hiljda ljudi u Bihaću je promijenilo život onima koji tamo žive. I oni sada mimo nacionalnih odnosa se bune protiv Savjeta ministara. Gradonačelnik Bihaća kaže oni ništa ne rade u Savjetu ministara", kaže Radmanović.

Radmanović ističe da BiH nema rješenja za migrantsku krizu.

"Odgovorni funkcioneri na nivou BiH su morali razmišljati da li je to šire i dugoročnije bezbjedonosno pitanje nego koliko je tu trenutno migranata. Ako pogledate kako će Evropra vraćati migrante, kad dođu kod nas možemo li ih mi vratiti i da li će kod nas duži period počne da boravi veći broj migranta što može uticati na ukupnu bezbjednosnu sitaciju i druge segmente života i onda ti može da nastane problem i tu vidimo kako nadležni spavaju", objašnjava Radmanović.

On je uvjeren u pobjedu SNSD-a i više razloga.

"Suštiski mislim da je SNSD pokazao kako može da napravi u vrlo teškoj situaciji kada govorimo u okruženju, ukupnom jedan prostor prosperitetan za život. On se ne vidi da je prostepritetan kao Austrija i Njemačka, ali pokazuje da je prostor koji može da napraduje i razvija i to rezultati Vlada RS mogu lako da potvrde. Rast plata i penzija, pad nezaposlenosti, odnos spoljno trgoviske razmjene sve su to pozitivni rezultai, a vrlo teškoj situaciji, a ovo je prostor koji je prošao ekonomsku krizu gore nego Evropa. Imali smo katastrofalne poplave, čitav jedan godišnji budžet se na to potrošio. Ovo su sve rezultati SNSD i koalicije i to građani prepoznaju", kaže Radmanović i dodaje:

"Sve ozbiljne ankete u posljednih nekoliko mjeseci pokazuju da SNSD pobjeđuje. Nije bitno ko plaća anketu, rezultati su isti. Mladen Ivanić zna da će izgubiti izbore. Loše je radio svoj posao, loše su mu ankete, politička partija mu je nakon njegovo povlačenja još pala, dakle nema mogućnosti uopšte da on pobijedi. Ako tome dodamo da i koalicioni partner koji ga je izvlačio u zadnja dva ciklusa SDS, ima određen pad. Pošto on zna sve ovo izračunati on zna da će izgubiti".

On kaže da će Željka Cvijanović biti predsjednik Srpske, jer je bolji kandidat, a opozicija nema rješanja i planove nego samo napadaju vlast.

"Željka Cvijanović je dobro vodila Vladu RS i ovo što sam govorio o uspjesima je velikim dijelom njena zasluga samo to nismo uvijek dobro prezentovali javnosti. Rezultati istraživanja takođe pokazuju da je ona u prednosti u odnosu na kandidata koji ne može da joj parira. Sva opozicija ima rješenje samo da napada na vlast, a nemaju rješenja kako da bude bolje. Govedarica je dio te ekipe koja je isplivala na čelo nekada moćnog SDS-a, a koji je sada dosta slab i njegove šansu su veoma male", rekao je potpredsjednik SNSD-a.

Radmanović je rekao da se suosjeća sa porodicom Dragičević te da je stava da su institucije morale brže da rade. Ipak, on kaže se ono što se dešava opozicija pokušava da iskoristi, te da se protesti moraju riješiti.

"Strašna tragedija je pogodila jednu porodicu i svako ko normalno razmišlja mora da suosjeća sa tom porodicom. Moj stav je da institucije sistema su morale i treba brže da rade da dođu do istine. Ovo što se sada dešava na Trgu je dio politike. Jedan dio opozicionih političara, za to postoje dokazi, je okrenuo te ljude na drugu stranu i dobili smo skupove koji postaju politika i to je kada se od jedne tragedije političati umiješaju imate problem. Mi danas već imamo pet mjeseci proteste na glavnom trgu u Banjaluci, sada se dešava nešto što ne možete da kritikujete zbog toga što suosjećate, ali vidite da Banjaluka nema trg, po njemu se određeno vrijeme ne može prošetati, da on mijenja lice, mijenja lice i to se mora riješiti", kaže Radmanović.

Za spekulacije da bi on mograo preuzeti funkciju člana Predsjedništva ako Milorad Dodik pobijedi na izborima, Radmanović kaže da su izmišnjene priče opozicije.

"Stvarno ne znam odakle te priče. Jedan ideja je bila prije nekoliko mjeseci, što je Čavić rekao prije par mjeseci. AKo Radmanović bude nosilac to znači da neće biti Dodik. Ta spekulacija ide iz opozicije jer što ćete glasati za Dodika, ako neće biti u Predsjedništu. Milorad Dodik će pobjediti i biti član predjedništva BiH", rekao je Radmanović.

Radmanović je rekao da je neosporno da je Izvještaj o Srebrenici napravljen pod pritiskom, te je zamjerio opoziciji što se nije pojavila na konsultacijma kod predsjednika Dodika.

"Nesporno je da je Izvještaj o Srebrenici napravljen pod pritiskom međurodne zajednice i sad konačno imamo snage da to kažemo. To je jedan dio međunarodnog projekta koji tragediju pretvori u političku priču. Nažalost srpskog naroda, ovdje se samo govorilo o zločinima koje su Srbi napravili, a ne o zločinima koji su počinjeni protiv Srba. Današnja rasprava je prilika da se politika izbaci iz ovog svega. Potpuno je neprimjereno da lideri nisu došli na konsultacije", kaže Radmanović