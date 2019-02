Raditi u Sarajevu je neka vrsta mučenja, jer je nemoguće doći do nekih racionalnih odnosa, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, gostujući u emisiji Upitnik na RTS-u.

"Raditi u Sarajevu nije relaksirano, to je neka vrsta mučenja. Nemoguće je doći do odluka, čak i kada su racionalne. Trudio sam se da dam neki impuls i uradimo neke stvari koji ne zadiru u ono što je ono što jeste suština ili što sama budućnost same BiH, koja ne može da kaže da još ima sigurnu političku budućnost", rekao je Dodik.

"Kroz Sarajevo ne šetam, automobilom se odvezem iz Istočnog Sarajeva na sjednice Predsjedništva", ističe Dodik.

Dodik kaže da bi izmjenama Ustava iz 1992. trebao da se ojača uloga Republike Srpske.

Srpski član Predsjedništva BiH rekao je da je da je visoki predstavnik u BiH "međunarodni kradljivac".

"Visoki predstavnik u BiH je "međunarodni kradljivac" koji je krao ovlašćenja i prava i pokušao da manipuliše sa navodnom saglasnošću u nekim ranijim odlukama političkih elita u Srpskoj. On nije ni razgradio ni ukinuo Srpsku, a ni izgradio BiH", ističe Dodik.