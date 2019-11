Radićemo na povećanju plata u realnom sektoru. Poručio je to za ATV srpski član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Jedan dio povećanja će pasti na poslodavce, a drugi na teret države. Politika plata će biti jedna od dominantnih politika SNSD-a kojima će se baviti u narednom periodu kako bi obezbijedili da se na najbolji mogući način zadrži ono što je kvalitetno i što je potrebno realnom i javnom sektoru, poručuje Dodik.

"Mi ćemo sve učiniti da omogućimo da jedan dio tog padne na teret države, ali će morati i poslovni ljudi da žrtvuju dio svoje dobiti da bi pojačali standard ljudi i tu se negdje nađemo oko svega tog", kaže Dodik.

Plate u privatnom sektoru su već u porastu, poručuju iz Unije udruženja poslodavaca. U toku su i pregovori sa Vladom koji bi mogli donijeti značajne rezultate. Svaki poslodavac će u skladu sa svojim mogućnostima i situacijom na tržištu radne snage korigovati plate, kaže Saša Trivić iz Unije poslodavaca.

"Plate u privatnom sektoru odnosno u RS u proteklih godinu dana su narasle već osam posto i mi taj trend rasta imamo. Međutim moramo da vodimo računa da trend mora biti podržan realnim proizvodnim rezultatima, prema tome u zavisnosti od mogućnosti poslodavaca plate će rasti. Ono što pregovaramo sa Vladom je neko malo rasterećenje za koje sam siguran ukoliko se ostvari da će biti pretočeno u rast plata", kaže Trivić.

Svako rasterećenje dobro dođe i biće usmjereno na povećanje plata, kaže direktor fabrike obuće Bema Marinko Umičević. Podržava najavljeno povećanja plata u realnom sektoru i radiće na većoj proizvodnji.

"Mi smo došli do prosjeka plate 650 km neto, plus prevoz i topli obrok i to je malo. Međutim kad bi došli do nekih 700-750 km ja bih bio prezadovoljan, to je 100 km po radniku i 120 000 mjesečno. Ja se nadam da ćemo mi sa Vladom i sa gospodinom Dodikom iznaći rješenje, jer preko većih plata mojih radnika veća je kupovna moć i veći PDV državi", kaže Umičević.

Vlast u Republici Srpskoj je još ranije koncipirala politiku povećanja plata. U SNSD-u su rekli da će predložiti Vladi da minimalna plata u Republici Srpskoj od 01.01. bude 500 KM, a samim tim prosječna 1.000.

Napravili smo razreze u javnoj upravi, obrazovanju, policiji, pravosuđu, mimo sudija i tužioca, jer su oni u drugom režimu plata, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon prvog sastanka radne grupe za izradu prijedloga politike povećanja plata koju je na njegov prijedlog formirala ova stranka.