Pušten u rad najveći projekat na Jahorini - gondola "Javor-Partizan"

Gondolom Emira Kusturice do staze Novaka Đokovića. Na Jahorini od danas dva svjetska imena. Žičara sa 36 kabina i po deset sjedećih mjesta najveća je investicija OC i Vlade Republike Srpske na planini, a nove staze su proširenje skijaških kapaciteta olimpijske planine.



Gondolu je svečano otvorio srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je, kako kažu u OC, najzaslužniji za preporod planine. Pomagao je vraćanju sjaja Jahorini još kao predsjednik Republike Srpske. Dodik obećava da se sa izgradnjom i povezivanjem gondolom neće stati.

"Da u narednom periodu izgradimo dalje gondolu do Pala, a mega projekat koji ćemo početi da radimo i ove jeste gondola do Lukavice, odavde do Lukavice. To će svakako značiti novu ponudu, novo rješenje za olimpijsku planinu, moramo se svi okupiti oko ove ideje i svi oni koji imaju ovdje svoj privatni biznis moraju da budu dio jednog tima ponude koji se zove Jahorina, dobri ljudi Jahorine", istakao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

U menadžmentu OC dobili su dozvolu da nove investicije nazovu po najboljem svjetskom teniseru i svjetskom režiseru. Novaka Đokovića i Emira Kusturicu očekuju u ovoj zimskoj sezoni.

"Noleta očekujemo uskoro na Jahorini, kada će se i sam spustiti svojom stazom i koji će nam učiniti čast. Najbolji teniser svijeta koji opstaje u vrhu sveta tenisa je odličan primjer kako doživjeti odličan uspjeh i taj uspjeh zadržati toliko godina. Isto želimo da uradimo i za Jahorinu", naglasio je Dejan Ljevnaić, direktor OC "Jahorina".

"Naš najveći ponos je gondola, ali predsjednik mi je dozvolio još jednu ekskluzivnu informaciju da kažem da će ona nositi ime Emira Kusturice, tako da ćemo imati zaista jednu veliku porodicu šampiona", rekao je Nedeljko Elek, predsjednik Nadzornog odbora OC "Jahorina".

Noletovo ime do sada su nosili samo avioni AER Srbija, a sad njegovo ime krasi i olimpijsku ljepoticu u Republici Srpskoj. Da su Nole i porodica Đoković sa zadovljstvom prihvatili poziv OC "Jahorina" danas je potvrdio i Srđan Đoković, Noletov otac koji je još jednom ponovio da je Republika Srpska za Đokoviće dom, baš kao i onaj u Beogradu. Prenio je i poruku od svjetskog teniskog asa.

"Novak s time da će se staza zvati Novaka Đoković pokazuje koliko mu je stalo do ove planine, do vas sve, i želi vam da budete toliko uspješni, kao što je u on", istakao je Srđan Đoković, otac Novaka Đokovića.

Opština Pale dodijeliće porodici Đoković i plac na Jahorini, kako bi zajedno sa Noletom mogli češće boraviti na olipimisjkoj planini. Svi posjetioci Jahorine danas su besplatno mogli da uživaju u panoramskoj vožnji. Za novu investicuju imaju samo riječi hvale.

Pored novih staza i gondole na Jahorini urađen je i novi ski lifti i jezero na Poljicama. Pet kilometara staze osvjetljeno je za noćno skijanje. U firmi Lajter vjeruju da će i dalje biti partner izgradnje na Jahorini koju su danas i najavili u OC "Jahorina".