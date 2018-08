PUP će tužiti svog bivšeg predsjednika i "Savez za pobjedu"

Partija ujedinjenih penzionera /PUP/ podnijeće tužbu protiv njenog nekadašnjeg predsjednika Ilije Vujičića i Saveza za pobjedu /SZP/ ukoliko logo PUP-a ne bude uklonjen sa promotivnih materijala SZP-a, rekla je danas Srni predsjednik PUP-a Vinka Pušonja.

"Logo PUP-a nalazi se na internet stranici SZP-a. Tražim da logo bude uklonjen kako ne bi bili primorani da to učinimo sudskim putem. Logo PUP-a ne pripada tom savezu i to je plod samovolje i zloupotrebe za kojom je posegao Vujičić, koji je i do sada sve radio samovoljno i samostalno", istakla je Pušonja.

Ona je rekla da Vujičić ima privatnu firmu i da je mislio da je i stranka njegovo privatno vlasništvo, da se lažno predstavlja kao predsjednik PUP-a i dodala da je ona jedini legitimni predsjednik stranke.

Pušonja je navela da je to potvrdio Osnovni sud Banjaluka svojim rješenjem, a da se Vujičić žalio Okružnom sudu.

"Predsjedništvo stranke me je ovlastilo da zbog vanredne situacije u koju smo dospjeli sazovem vanrednu sjednicu Glavnog odbora. Molili smo ga da dođe na sjednicu, ali nije smio da se pojavi i odlučili samo da ga smijenimo i on više nema šta da traži. Naši članovi i aktivisti me zovu i daju podršku i mole me da ne odustanem od borbe za stranku", rekla je Pušonja.

Ona je dodala da je Vujičić iza sebe ostavio veliku štetu i dugove, te da pokušavaju da to saniraju i sačuvaju stranku.

"Ostavio je dug u kancelarijama, odbornicima nisu isplaćene naknade, a naslijedili smo i druge dugove. Umjesto što se žali on bi trebao da se stidi", rekla je Pušonja.

Prema njenim riječima, zlonamjerne su tvrdnje da se PUP potpisivanjem sporazuma sa DNS-om o predizbornoj i postizbornoj saradnji "utopio" u tu stranku.

"Vujičić nam je na jednoj sjednici Predsjedništva PUP-a rekao da PUP za partnera neće ni pozicija ni opozicija i tada smo mi reagovali. Za sporazum sa DNS-om smo se odlučili zato što nas nije prihvatio niko osim predsjednika DNS-a Marka Pavića", rekla je Pušonja.

Ona je dodala da je time omogućeno da PUP "preživi" u naredne četiri godine.

"Zbog toga podržavamo koaliciju SNSD-DNS-SP, direktno ćemo raditi za listu DNS-a, a na lokalne izbore ćemo izaći samostalno. Takvu odluku smo donijeli jer Vujičić stranku nije prijavio za izlazak na izbore sa svojom listom", navela je Pušonja.

Pušonja je napomenula da su Vujičić i njegov advokat Jefto Janković u pojedinim medijima iznijeli niz laži o PUP-u i njoj, pokušavajući da "zametnu trag" svemu što je bivši predsjednik PUP-a radio na štetu stranke.