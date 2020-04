PU Banjaluka: Biće utvrđeno kako je došlo do greške

Policijska uprava Banjaluka utvrdiće odgovornost i sprovesti unutrašnji postupak protiv policajaca koji su 27. aprila izvršili pratnju vozila sa šest građana, državljana BiH, od Jakupovaca kod Laktaša, do Studenskog centra "Nikola Tesla", umjesto do Srednjoškolskog đačkog doma u Banjaluci, kako bi utvrdili kako je došlo do ove greške, saopšteno je iz PU Banjaluka.

Podsjetimo, građani koji su prekjuče pod pratnjom policije doputovali u Banjuluku, umjesto u karantin u Srednjoškolskom domu, greškom su prebačeni u Studentski centar "Nikola Tesla", gdje su, inače, smješteni pacijenti zaraženi virusom korona. Iz PU Banjaluka kažu da njihovi policajci nisu nadležni za prijem i smještaj građana u Studentski centar. "Na osnovu uputstva za organizovanje i sprovođenje karantina na graničnim prelazima i u lokalnim zajednicama i dogovora odgovornog tima, obaveza policijskih službenika je pratnja lica od karantina sa graničnog prelaza, do karantina koji su određeni odlukom grada odnosno opštine, a smještaj istih vrši odgovorni Tim imenovan od strane lokalne zajednice", naveli su iz PU Banjaluka.