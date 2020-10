Prvog novembra počinju serološka ispitivanja u Republici Srpskoj

Prvog novembra počeće studija o serološkim ispitivanjima Kovida 19 na teritoriji Republike Srpske. Prva faza ispitivanja će pokazati podatke o prisustvu antitijela na SARS-Kov2 na slučajnom uzorku od 1.700 domaćinstava. Prvog dana novembra počeće uzimanje uzoraka krvi, anketiranje građana i analiziranje.

"Ima jasan protokol istraživanja koji podrazumijeva jasan uzorak i broj ljudi koji će se u određenim zajednicama pozivati, prije svega kroz anketiranja koja će odraditi Institut za javno zdravstvo, a potom i kroz uzimanje uzoraka koje će dobrovoljci svakako koji učestvuju dati kako bismo utvrdili serološki status njihov i na osnovu toga raditi dalje procjene vezano za status da tako kažem stanovništva u Republici Srpskoj, odnosno njegove prokuženosti prethodne virusom korona", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Istraživanje rade Medicinski fakulteti u Banjaluci i Foči i Insititut za javno zdravlje Republike Srpske. Dekan Medicinskog fakulteta u Foči kaže da se prvi rezultati očekuju prije nove godine.

"Sve je to jako dobro u smislu informacije gdje se nalazimo sa kolektivnim imunitetom trenutno na nivou Republike Srpske, tj. jedna stvar, a druga stvar biće vrlo korisna informacija i za imunizaciju kada dođe vakcina protiv kovida 19 da vidimo definitivno koje su to kategorije ljudi, koja to prokuženost treba još da se ostvari da bismo mi dobili taj kolektivni imunitet na nivou Republike Srpske", istakao je Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta u Foči.

Aparati za ispitivanje su već stigli u Banjaluku, a Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta u Banjaluci kaže da uskoro treba da stigne i oko 3.000 testova od Svjetske zdravstvene organizacije neophodnih za ovo serološko ispitivanje. Nakon završetka prve faze, u proljeće iduće godine planirana je i druga faza ispitivanja.