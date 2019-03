Prvo sanirati zaostale obaveze, pa povećati plate u zdravstvu

Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da u ovoj godini prvo treba sprovesti Akcioni plan rješavanja problema u zdravstvu Srpske koji predviđa kompletno saniranje zaostalih obaveza od 1,07 milijardi KM u naredne tri do četiri godine, da bi bilo moguće povećati plate u ovoj oblasti.



"Ukoliko bi se u ovom momentu išlo na povećanje plata zdravstvenim radnicima, kako to traži sindikat za 30 odsto, onda bismo morali odustati od vraćanja dugova u zdravstvu", rekao je Višković večeras za RTRS.

On se nada da će se Akcionim planom, koji je danas usvojila Vlada Srpske, pokušati da do kraja ove godine u sistem trezorskog poslovanja bude uvedeno najmanje 15 do 20 domova zdravlja od ukupno 60, ali je prije toga potrebno riješiti obaveze i dugove.

Višković je naglasio da Vlada Republike Srpske ne želi da teret dugova domova zdravlja prebaci na lokalne zajednice jer bi to opteretilo njihove budžete.

"Mi smo te domove zdravlja mogli prebaciti na trezor i prije Nove godine, ali su lokalne zajednice već usvojile budžete. Želimo da svu proceduru sprovedemo do kraja ove godine, da bi oni sa novim budžetom od Nove godine bili na trezoru i preneseni na upravljanje lokalnim zajednicama", pojasnio je Višković i podsjetio da su trezorsko poslovanje kao pilot-projekat uveli domovi zdravlja u Prnjavoru i Čelincu.

On je rekao da će o sanaciji zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj razgovarati i sa predstavnicima Svjetske banke tokom boravka u Vašingtonu između 10. i 15. aprila na godišnjoj konferenciji MMF-a i da vjeruje da će predstavnici te dvije međunarodne finansijske institucije podržati ovaj koncept Vlade Srpske.

Višković ističe da je ovim mjerama moguće oporaviti zdravstveni sistem u Republici Srpskoj.

On je naglasio da Vlada Republike Srpske ulaže sredstva u sanaciju, proširivanje i izgradnju zdravstvenih ustanova i opremu u Srpskoj da građani ne bi morali da na zdravstvene preglede i dijagnostiku odlaze u Banjaluku, već da to čine u lokalnim zdravstvenim ustanovama.