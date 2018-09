Prvo riješiri pitanje granice sa Srbijom i to kako Beograd hoće

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da, ako bude izabran za srpskog člana Predsjedništva BiH, nijedno drugo pitanje neće doći na dnevni red dok ne bude riješena granica sa Srbijom, i to onako kako Beograd hoće.

"Granica je između Srbije i Srpske i ako se mi dogovorimo, Sarajevo nema ništa sa tim. Imaju samo da verifikuju", rekao je Dodik za "Danas".

Na pitanje da li očekuje da je to moguće bez saglasnosti velikih sila, Dodik je rekao da su one ranije odlučivale "jer smo im mi to dopuštali".

"Osim /predsjednika Srbije/ Vučića i mene, ovdje nema nijednog narodnog lidera. Koga je još ovde izabrao narod, a da to nije učinjeno uz podršku stranaca", kaže Dodik, napominjući da govori o ljudima koji su na vlasti u regionu.

"Pogledajte Crnu Goru. Hoćete da kažete da Albanci biraju svoje predstavnike u Prištini ili hoćete da kažete da je vlast u Makedoniji bila izabrana bez uplitanja stranaca", naveo je Dodik.

Povodom ideja o razgraničenju Srbije i samoproglašenog Kosova, Dodik je rekao da ima mnogo ljudi koji ne umiju da slušaju, a sve komentarišu i napadaju svaki pokušaj da se dođe do rješenja.

"Vučić je vratio temu Kosova na ponovno odlučivanje i umjesto da ga svi podrže zato što ima potencijal da utiče na dugoročno rješenje, ovdje počinju da ga osporavaju", rekao je Dodik.

Dodik je podsjetio da postoji zaključak Narodne skupštine Republike Srpske da će, ako samoproglašeno Kosovo dobije stolicu u UN, isto to tražiti i za Srpsku, te da je to obavezalo rukovodstvo Srpske da ako se to desi, smatra legitimnim pravom da potegne to pitanje.

Na konstantaciju da opozicija u Srbiji smatra da se i previše miješa u unutrašnja pitanja Srbije, Dodik je rekao da se ne miješa i da je Srbija i njegova zemlja, te da ima dvije države - Srpsku i Srbiju i veoma mu je teško to razdvojiti.

"To je meni jedno. Ničim nisam do sada pominjao opoziciju osim kada oni počnu da se bave našim pitanjima u Sprskoj, poput Čede Jovanovića o Srebrenici ili Nenada Čanka", kaže Dodik i tvrdi da "oni žele da održe ranije stečene pozicije da bi svakih šest mjeseci od nekog Soroša dobijali po 15.000 evra i tako preživljavali".

On je naveo da Zapad uvijek kalkuliše sa podijeljenom javnošću i da će ovdje finansirati neke grupe i takozvane nevladine sektore koji se finansiraju iz američkog budžeta.

Kada je riječ o izborima u BiH, Dodik je rekao da se kandidovao za srpskog člana Predsjedništva BiH na oktobarskim izborima kako bi pokazao da je BiH vještačka tvorevina koja nema budućnost, te da ide u Sarajevo da predstavlja snagu Republike Srpske, a ne da klima glavom na zahtjeve Bošnjaka i Hrvata.

"Oni u Sarajevu su pomalo naviknuti da im se stalno nešto povlađuje, a ja to ne namjeravam, pogotovo ako je to na štetu Republike Srpske", istakao je Dodik.

On je napomenuo da je sve više glasova u svijetu koji govore da je BiH nedvoršena i propala zemlja i da to nije samo njegova konstatacija, te da ne pripada ljudima koji smatraju da treba da učestvuju u održavanju takvih stvari.

Dodik je rekao da je njegov motiv za kandidovanje za Predsjedništvo BiH da se Srpska vidi i da bude prisustan i nezaobilazan faktor svih svakodnevnih političkih odlučivanja u Sarajevu.

"Motiv mi je i da vratim BiH u okvire Ustava kako bi preživjela. Pošto ne vjerujem da Sarajevo to želi, znači nemoguće je i da preživi", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da na predstojećim izborima nema konkurenciju.

"Niko ne kaže da Mladen Ivanić nije pametan, ali je on propustio mnoge stvari da uradi za Srpsku. Propušta i sada kada on i /ministar inostranih poslova/ Igor Crnadak pokušavaju da u Banjaluku dovedu /ministra spoljnih poslova samoproglašenog Kosova/ Bedžeta Pacolija. To samo pokazuje koliko su izgubili kompas i koliko su na strani izdaje srpskih nacionalnih i državnih interesa", naglasio je Dodik.

On je rekao da Ivanić nije ništa uradio da se utvrde granice između Srbije i BiH, iako o tome govori, te da se "ponaša kao neko uzvišenje koje govori šta drugi treba da rade".

Podsjetio je da je SNSD sedam puta pobijedio na izborima u kontinuitetu, te dodao da on kreće na osmu pobjedu i želi još četiri.

"To mi je nekako u planu, skopčano sa mojim biološkim trajanjem. Važno je da bira narod, a ne stranci. Strancima odgovara Ivanić, ali mijenja se i praksa uplitanja stranaca", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, izgleda da mnogi ne vide ozbiljnost u tvrdnjama predsjednika SAD Donalda Trampa da se neće miješati u unutrašnja pitanja drugih zemalja.

"Zar neko ne vidi da je došlo neko drugo vrijeme i da njegovi najbliži saradnici tvrde da treba dozvoliti razgraničenje među ljudima i da se granice moraju uspostaviti na osnovu tradicionalnog etniteta i volje naroda", rekao je Dodik.

Na pitanje da li je saglasan sa ocjenom opozicije "da u Srpskoj više ništa neće biti isto nakon ubistva Davida Dragičevića i prebijanja novinara BN televizije Vladimira Kovačevića", Dodik je rekao da, nažalost, opozicija te nemile događaje, posebno okupljanja pod nazivom "Pravda za Davida" obilato koristi pred izbore, jer nemaju nijednu drugu temu.

Dodik je ponovio da je mladićevom ocu Davoru izjavio saučešće, obezbijedio da uđe u istražni tim koji ispituje smrt njegovog sina, ali je on iz toga izašao i krivi njega.

"Čovjek je izgubio sina i ne mogu ništa da mu prigovorim. Žao mi je i pretučenog novinara i pokušavam da dam svaku podršku organima bezbjednosti da to istraže", rekao je Dodik.