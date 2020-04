Prvi zaraženi virusom korona u Srpskoj otac i kćerka: Drago mi je što nikog nismo zarazili, hvala ljekarima UKC RS

Čeličanin i njegova maloljetna kćerka, koji su bili među prvim pozitivnim slučajevima virusa korona u Republici Srpskoj, izliječeni su i potpuno su se oporavili od zaraze koja je pogodila cijeli svijet.

U ispovijesti za "Novosti", Čelinčanin priča da je bio u tzv. nultom banjalučkom klasteru, da je zaražen u Italiji, a da je sada taj klaster ugašen bez posljedica. Prvi negativan nalaz kćerka i on dobili su 17. marta, kada su pušteni u kućnu izolaciju, a drugu potvrdu negativnosti dobili su juče.

- To iz mog ugla nije bilo strašno i očigledno da zdravi i mlađi ljudi to lakše podnesu. Ali važno je da se pridržavate preporuka ljekara i da se svi koji osjete simptome ili koji su bili u kontaktu sa zaraženim jave nadležnima. Testirao sam se nakon što mi je prijatelj javio da je pozitivan. Da me nije nazvao, vjerovatno bih sve prehodao - priča Čelinčanin. - Nisam imao tegoba, jedan dan imao sam blago povišenu temperaturu. Nisam kašljao, kijao, niti imao osjećaj gušenja. Najviše me je pogodilo kada mi je javljeno da je i kćerka zaražena. Nikoga drugog nismo zarazili, i to mi je najdraže.

HVALA PRIJATELJIMA I LJEKARIMA

Posebnu zahvalnost Čeličanin, kako kaže, duguje rodbini, prijateljima i komšijama jer su se pobrinuli za to da njegovoj porodici ništa ne fali. Zahvalan je i ljekarima UKC RS.