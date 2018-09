Prvi stepen obezbjeđenja na ulicama Banjaluke

Policija je nadgledala iz vazduha sa krovova, borbena vozila bila su na ulicama. U blizini institucija i Administrativnog centra Vlade RS policajci raspoređeni u razmaku od nekoliko metara, grupisani na punktovima u blizini mjesta događaja.

To su slike sa banjalučkih ulica za vrijeme dolaska, boravka i odlaska ministra inostranih poslova Ruske federacije Sergeja Lavrova i ruske delegacije. Na snazi je bio prvi stepen obezbjeđenja, anagažovane sve raspoložive policijske snage.

"Kada je riječ o PU Banjaluka biće angaživano 1.000 policijskih službenika, a na područje PU Istočno Sarajevo oko 300 policijskih službenika. U samom obezbjđenju uključeni su policijski službenici po svim linijama rada počev od opšte, saobraćajne, kriminalističke policije kao i Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata", kaže Milan Salamadija, inspektor Uprave policije MUP RS.

U Banjaluci ništa nije bilo prepušteno slučaju, kako bi dolazak ruskog ministra protekao u najboljem redu. Već u podne na snagu su stupile prve zabrane.

U više od 20 banjalučkih ulica danas je bio zabranjen rad ugostiteljskih i drugih objekata objekata a u najužem dijelu grada kojim se kretala ruska delegacija bio je zabranjen saobraćaj, a u određenom vremenu kretanje pješaka i biciklista.

Oko podne zaključane su prodavnice, kafići i poslovni objekti uz trasu kretnja ruske delegacije, po naredbi MUP RS. Banjalučani koji žive u zgradama i naselju u blizini temelja srpsko-ruskog hrama, kažu uredno su informisani.

U pripravnosti, na lokacijama blizu mjesta događaja bile su i ekipe vatrogasaca i Hitne pomoći.

"Konkretno oko administitrativnog centra i temelja budućeg hrama imamo dvije ekipe, kao i jednu ekipu koja se već nalazi na aerodromu. Ukupno 25 banjalukih vatrogasaca anagažovano da prođe sve kako treba", kaže Milan Ćućun, šef odsjeka za civilnu zaštitu i posslove teritorijalne vatrogasne jedinice Banjaluka.

"Služba hitne medicinske pomoći doma zdravlja je spremna u potpunosti. Na zahtjev MUP- mi smo obezbijedili naša vozila i mobilne ekipe u kompletnom sastavu za obezbjeđenje i doalska na aerodrom ministra Lavrova, a i ovdje dalje za protokolarne aktivnosti u gradu", kaže Nada Banjac, služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja BL.

Nadletanje helikoptera, policajci zapeti kao puške, rotacije na ulicama bile su znak da je delegacija ušla u centar grada.

Pješaci su morali da se strpe nekoliko minuta, dok ne prođe delegacija, kako bi mogli da nastave svojim putem. Zabrane rada ugostitljeskih objeka biće na snazi do 20 h, a one u saobraćaju i kretanje pješaka, na trasi kretanja delegacije do Međunarodnog aerodroma Banjaluka u Mahovljanima do 19.30 časova.

Zabrane će važiti u Gundulićevoj, Olimpijskih pobjednika i u dijelu Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića, za vrijeme aktivnosti Sergeja Lavrova.