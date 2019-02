Jasan pokazatelj da je Republika Srpska nastala prije BiH jeste i činjenica da Bošnjaci proslavljaju svoj praznik "nezavisnosti" tek 1. marta, a Republika Srpska svoj dan 9. januara, rekao je večeras u Beogradu srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

"To što oni taj svoj praznik, koji mi ne prihvatamo, proslavljaju 1. marta, a mi proslavljamo 9. januara, znači da je Republika Srpska nastala prije BiH i da je na kraju te 1995. godine unijela svoju teritoriju i svoj politički sistem u BiH. Zato u članu 3 Ustava BiH piše da je sastavljena od dva entiteta - Republike Srpske i Federacije BiH", rekao je novinarima Dodik.

Upitan da prokomentariše čestitku koju mu je povodom 1. marta uputio SDP BiH, Dodik, koji je i predsjedavajući Predsjedništva BiH, ocijenio je da su time pokušali da se našale i da budu cinični.

"Kao što mi je američki predsjednik Donald Tramp uputio čestitku negdje u novembru za neki praznik BiH, ja sam odgovorio da to nije moj praznik, a evo i njima odgovaram - to nije moj praznik", istakao je Dodik.

On je naglasio da to nije njegov praznik, da to može da bude praznik Bošnjaka, ali da sigurno nije praznik BiH.

"Prvi mart nikada neće biti praznik Srba. To je za nas sinonim stradanja i mislim da su pokvareno pribavili taj praznik u nastojanju da nama nametnu svoju istinu i svoju priču o stradanjima u BiH", kaže Dodik.

U dijelu Federacije BiH sa većinskim bošnjačkim stanovništvom 1. mart se obilježava kao dan nezavisnosti BiH, dok se ovaj datum u Republici Srpskoj ne slavi.

Srbe u Republici Srpskoj i BiH 1. mart podsjeća na nelegalni referendum o nezavisnosti BiH, sproveden 1992. godine, na koji većina Srba nije izašla i na kojem su preglasani od druga dva naroda - Bošnjaka i Hrvata.

Istog dana su muslimanski ekstremisti ubili srpskog svata ispred Stare pravoslavne crkve na Baščaršiji u Sarajevu, što je za mnoge bila najava početka rata u BiH.