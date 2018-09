Prvi dokumenti o stranom miješanju u izbore već u četvrtak

Veoma dobro mi je poznato ono što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznio o učešću zapadnih sila i njihovog uticaja u izborni proces u BiH, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik, gostujući na beogradskoj televiziji “Prva“.

Dodik je iznio i svoja saznanja da se strane ambasade u Sarajevu služe prijetnjama i ucjenama, a sve s ciljem destabilizacije sadašnje vlasti u RS. Prvi dokumenti o stranom uticaju, već sutra mogli bi biti objelodanjeni.

“Ljudi iz američke i britanske administracije hodaju sa ljudima koji su na listama, čak i iz moje političke partije, ubjeđuju ih za druge aranžmane, nekima i prijete i ja tačno znam kome to rade. Prijete ljudima - ukoliko ne bude ovako, mi ćemo obezbijediti da vas procesuiraju u Sudu BiH i tužilaštvu za učešće u ratu, pa vi znate da iako ništa nema, vi prođete proceduru, unište vam život”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Vlastima u Srpskoj nije nepoznanica da su se britanski specijalci već pozicionirali u Banjaluci i da rade sa opozicijom na rušenju aktuelne vlasti. Slabost Srba je u nejedinstvu i u tome što samo lider može da kaže “ne“ strancima, tvrde stručnjaci. Oni Srbi koji žele političku osvetu, uz pomoć odlazeće američke administracije, Nikolu Špirića i njegovu porodicu stavili su na crnu listu, tvrdi nekadašnji SDS-ovac Tomo Kovač.

“Po narudžbi Mektića prave se informacije, te informacije, sistemski neprovjerene, kako rade te službe, samo ozbiljne službe dokazuju da li neko ima kriminal ili nema, ali ove ne rade tako. Srbin je napravio, musliman je predao Amerikancima“, kaže Tomo Kovač, bivši ministar MUP-a RS.

“To što je Dodik uradio, on je otvorio za sve političare na Balkanu, ne samo u BiH, nego i šire, kad je on rekao visokom predstavniku “ne”, a to je tada bio Miroslav Lajčak. To je bio istorijski momenat za srpski narod, jer svi očekuju, on je smijenjen, izgubiće glavu a on je opstao“, kaže Obrad Kesić, šef predstavništva RS u Americi.

Gostujuci na "TV prva" Dodik je naveo da je sastanak zapadnih obavještajaca i pojedinih lidera opozicije "dnevna pojava", te dodao da postoje ljudi "koji su stavljeni u funkciju" kao što su ministri u Savjetu ministara BiH "koje ne dodiruje Republika Srpska".

Za sutra je u Banjaluci najavljen sastanak rukovodstva Republike Srpske. Na pres konferenciji poslije sastanaka trebalo bi da bude poznato više detalja u vezi saznanja da se strane ambasade miješaju u izborni proces u Republici Srpskoj.