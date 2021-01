Prvi čovjek prnjavorskog SDS-a: Ili promjene u partiji, ili sve pada u vodu

Snažan SDS je ključni preduslov za slom režima i pobjedu sadašnje opozicije na izborima 2022. godine, a da bi došli do toga u partiji mora doći do korjenitih promjena, od lokala do vrha, jer nije logično da ljudi koji nemaju povjerenje birača u svojim sredinama, sjede u Predsjedništvu i odlučuju o budućnosti i stranke i Republike Srpske.

Poručio je to u otvorenom razgovoru za portal MojPrnjavor.info šef prnjavorskog odbora SDS-a Milan Petrović.

Sumirajući situaciju od novembarskih lokalnih izbora do danas, naglašava da se na svakom koraku čuje kako promjene stižu za dvije godine i kako padaju SNSD i Milorad Dodik, ali da, s druge strane, odjekuje da SDS nikada u zbiru nije osvojio manje glasova nego na izborima prošle godine.

“Možemo vjerovati u promjenu vlasti i htjeti to, ali ako izostanu neki konkretni potezi, ne znam na osnovu čega to možemo uraditi. Bilo bi korektno, i potrebno, da rukovodstvo SDS-a izađe u javnost i kaže da nije zadovoljno rezultatima na poslednjim lokalnim izborima. Treba, s druge strane, izdvojiti i lokalne zajednice kao što su Bijeljina i Banjaluka, gdje su novi ljudi pobijedili. Svima treba da bude jasno da samo sa nekim novim ljudima na čelnim pozicijama možemo pobijediti. Narod nikada nije bio nezadovoljniji sa SNSD-om, ali SDS mora biti spreman da preuzme tu vodeću ulogu”, istakao je Petrović.

Da li je sada prilika i vrijeme za promjene i u rukovodstvu stranke i na lokalnom nivou da bi se stvorila dobra osnova za 2022. godinu, koja se pominje već od 16. novembra prošle godine?

– Zaista treba doći do smjene generacija, ali to ne znači da iskusni ljudi, koji su godinama u stranci, treba da izađu. U SDS-u ima mjesta za sve, ali mora doći do promjena da bi i narod prepoznao da nudimo nešto drugačije, a ne već viđeno. Izgubili smo izbore u Prnjavoru, i u svim izjavama nakon toga sam govorio da sam nezadovoljan jer sam išao na pobjedu i u trci za načelnika, a ne da imamo devet odbornika u lokalnom parlamentu i da je to to. A svi znamo da je Prnjavor procentualno i prema broju glasova, druga opština u Srpskoj kada je riječ o SDS-u. I ako ja kažem da sam nezadoljavan, a drugi smo poslije Teslića sa velikim brojem odbornika, šta drugi da pričaju? Biću potpuno otvoren i iskren. Ne mogu ljudi koji su u svojim lokalnim zajednicama doveli stranku do statističke greške da sjede za glavnim stolom SDS-a. Takav SDS ne može donijeti promjene.

Znači promjene od najnižih nivoa do vrha stranke?

Naravno. Potrebna je ozbiljna analiza i sagledavanje stanja u našim redovima. Svaki opštinski ili gradski odbor koji nema 15 odsto podrške građana treba da bude smijenjen. SDS ne može biti stranka koja će se zadovoljiti sa brojem mandata. Želimo da budemo nosioci promjena 2022, ali mi moramo da bude nosioci, a to ne možemo ako u nekim sredinama imamo pet ili 13 odsto podrške građana.

Gdje je SDS najviše podbacio, a da ima predstavnike sa lokala u rukovodstvu?

Iz Brčkog imamo kadrove u rukovodstvu, a stanje je katastrofalno. Nažalost, ovaj put je podbacila i Gradiška, a iz tog grada je predsjednik Mladih SDS-a Republike Srpske, odnosno to je prema nekoj logici čovjek koji bi za desetak godina trebalo da bude kandidat za predsjednika Republike. Banjaluka je podbacila. Neki osuđuju dolazak Milana Radovića u SDS, drugi ne. Kao čovjek koji voli SDS, tvrdim da ne možemo pobijediti Dodika i SNSD ako ne budemo primali nove ljude u stranku. Mi u Banjaluci, čini mi se, ne možemo gore. Sa Radovićem, s druge strane, možemo rasti, ali mislim da je lider SDS-a Mirko Šarović pogriješio što ga je postavio za svog zamjenika. Mogao je biti povjerenik za Banjaluku, ali sam siguran da će doprinijeti rastu broja glasova SDS-a u tom gradu. Najsvijetlija tačka u SDS-u, čovjek oko kojeg treba da se okupljamo, uz sve ostale, je doktor Milan Miličević iz Teslića koji godinama odnosi pobjede i koji ima podršku običnih građana koji vole Republiku Srpsku. I kroz razgovore na terenu svako malo čujem „pa zašto ne gurate Miličevića“, ali to mi, kao stranka, moramo prepoznati.

Кada kažete da se okupite oko Miličevića, da li mislite na Miličevića kao predsjednika SDS-a ili Miličevića kao jednog od kandidata za neku od ključnih pozicija na narednim izborima?

SDS je uvijek imala dobre predsjednike, ali mislim da bi Miličević, na osnovu dosadašnjeg rada i rezultata, bio idealno rješenje prvo na mjestu predsjednika stranke, a time kasnije i za bilo koju funkciju koja bi mu bila ponuđena jer bi sigurno dobio podršku građana.

Da li to znači da Šarović, prema Vašem mišljenju, ne bi trebalo da ostane na čelu stranke?

Nisam rekao da Šarović ne bi trebalo da ostane na mjestu predsjednika stranke. Radi se o veoma iskusnom političaru, dobrom čovjeku koji je uspješno vodio i Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, daleko bolje nego sadašnji ministar iz SNSD-a, ali smatram da smo kao partija, u poslednje vrijeme, poprilično tromi. Ništa se neće ni desiti ako ne pokrenemo promjene. Teško se živi, ljudima je svega preko glave i politike i političara, krenule su promjene u Banjaluci. I to mnogo govori, ali moramo istrajati. Od izbora nismo imali nekih dešavanja i zbog toga mislim da bi predsjednik Šarović trebalo da se uhvati u koštac i riješava probleme po dubini, odnosno lokalnim odborima ili da stranku preuzme neko drugi. Nemoguće je da nakon katastrofe koje smo doživjeli 2020, ni jedan opštinski odbor nije raspušten. Кoliko god da se ne slažem i ne podržavam politiku SNSD-a, Milorad Dodik je odbore koji su podbacili i obišao i raspustio. I mi smo to morali uradili, a svi moraju da znaju da do promjena na republičkom nivou vodi samo jak SDS.

MojPrnjavor.info