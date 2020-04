Prvenstveno sačuvati zdravlje ljudi, a potom se okrenuti privredi

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da Vlada Srpske zajedno sa Koordinacionim timom, koji čine najviši zvaničnici Republike, donosi mjere i radi predano na svim pitanjima s ciljem zaštite, prije svega, zdravlja građana, a zatim i privrede.

"Ovo je vrijeme kada treba da pokažemo aktivizam institucija Republike Srpske, a posebno, zdravstvenog sektora koji svoj posao radi odlično i definitivno dobro odgovara zadatku u ovoj situaciji vanrednog stanja izazvanog epidemijom virusa korona", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da će kompenzacioni fond za podršku privredi i zdravstvenom sektoru, garantno-kreditni fond za podršku malim i srednjim preduzećima i fond za podršku lokalnim zajednicama i preduzećima od lokalnog značaja mnogo pomoći oporavku privrede.

"Radimo na njihovom kreiranju da bismo već sada dok sve ovo traje našli modalitete kako da prevaziđemo ovu situaciju i probleme koje je ona donijela. Dok je 2014. godine trajala kriza izazvana poplavama kreirali smo podršku putem vaučera koje su građani mogli da troše u domaćim prodavnicima. Na taj način smo zadržali novac u Srpskoj, a time pomogli i onima koji rade u prodavnicama i proizvodnji. Isti način rada smo primijenili sada i dok sve ovo traje mi kreiramo rješenja. Radimo na tome da što prije uspostavimo fondove da bismo mogli sanirati štetu", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da što prije Srpska savlada zdravstvene izazove, brže i bolje će moći da obnovi privredu. "Ako budemo disciplinovani imaćemo više šansi da ranije saniramo probleme u privredi, a jedan od načina da to uradimo je upravo kreiranje ovih fondova", konstatovala je predsjednik Republike.

Ona je dodala da će posljedice na privredu u Srpskoj biti veoma teške, kao i u ostatku svijeta, navodeći da su procjene međunarodnih finansijskih organizacija veoma loše.

"I zemlje EU i zapadnog Balkana bilježile su stabilan rast u posljednje vrijeme. Od drugog kvartala 2016. godine u Srpskoj je počeo period stabilnosti uz rast bruto domaćeg proizvoda od tri do 3,7 odsto. To je davalo nadu i bilo solidna osnova za ono što smo planirali da uradimo. Tokom prošle i pretprošle godine bilježili smo rekordne nivoe kada je riječ o makroekonomskim pokazateljima i onda dođemo u sasvim drugu situaciju i drugi problem u kojem spašavamo ljudske živote", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da se sada novac za ulaganje u infrastrukturu i povećanje primanja usmjerava na opremanje bolničkih kapaciteta i nabavku medicinske opreme.

"Umjesto da planiramo neke stvari i gledamo kako ćemo završiti započete projekte, sada gledamo kako da ostavimo taj novac da bismo mogli da intervenišemo i isplatimo plate radnicima u privredi kojima Vlada inače ne isplaćuje plate. To je velika promjena prioriteta. Mi se više ne bavimo redovnim stvarima, nego preživljavanjem i spasavanjem ljudi, a nakon toga moramo da pokušamo da što više saniramo probleme u privredi putem ovih fondova", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Predsjednik Republike je ukazala da veliki broj zaposlenih u privredi živi pod upitnikom da li će se vratiti na posao i moći da zarade ionako malu platu.

"Želim da im poručimo da smo zajedno sa njima i da ćemo uraditi sve što je moguće da spasimo njihova radna mjesta i da život njihovih porodica bude stabilan i nakon ovoga. Zbog toga smo pribjegli svim ovim mjerama. Cilj je pobijediti ovo zlo, izaći iz ovoga sa što manje žrtava i što je moguće manje štete u privredi. Moramo pobijediti i znam da ćemo pobijediti", ističe Cvijanovićeva.

Kada je riječ o Uredbi o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja, Cvijanovićeva je rekla da su sve države na neki način uredile to pitanje, te da joj smeta što je sva pažnja usmjerena na činjenicu da je Republika Srpska donijela tu uredbu.

"Imali smo priliku da vidimo reakcije određenih međunarodnih organizacija, a onda vidimo da u okviru redovnih zakonskih rješenja koja postoje u drugim državama tretiraju pitanje iznošenje lažnih informacija i širenje panike u nekim specifičnim vanrednim stanjima", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da nije ni bilo postupanja po toj uredbi, ali da su neke stvari predimenzionirane i naglasila da nema potrebe da se po njoj postupa, iako neke stvari realno nisu u redu.

"Naravno da nije u redu ako širite paniku, iznosite određene kvalifikacije i plašite narod da nema lijekova, respiratora, da je sve u kolapsu, a vi znate da nije tako i da ste preduzeli silne mjere, uspostavljali alternativne bolničke smještaje, bavili se karantinima, snabdijevali se na razne načine, svojim novcem nabavljali opremu ili raznim donacijama pokušavate da riješite situaciju. U tom slučaju je krajnje nemoralno da bilo ko govori kako ništa ne funkcioniše, ali sa druge strane mislim da je sazrelo vrijeme da naši građani znaju i da prepoznaju šta je prava vijest a šta je lažna i šta je širenje panike", istakla je Cvijanovićeva.

Na pitanje da prokomentariše izjave pojedinih političara da je Republika Srpska pred bankrotom, kao i izjavu Željka Komšića da je Srpska u težoj situaciji od FBiH i da joj je trebalo dati veći dio od uobičajenog iz aranžmana sa MMF-om, Cvijanovićeva je rekla da je to apsolutna laž.

"Osim što je to laž da je Srpska pred bankrotom i da je u lošijoj situaciji od FBiH, laž je i da oni nama nešto daju. Oni nama nisu ništa dali, jer postoji raspodjela koja se odnosi na redovne aranžmane sa MMF-om i raspodjela u vanrednim okolnostima. U vrijeme poplave raspodjela je bila u odnosu 60 na prema 40 odsto jer to nije redovan paket pomoći niti redovan aranžman, prema tome ništa nama nisu dali ni Željko Komšić ni FBiH. Procenti do kojih smo došli su procenti koji su dogovoreni uz stav da se izdvoji jedan mali dio i za Brčko distrikt shodno njihovim potrebama", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da su to neozbiljne izjave posebno kada u tom entitetu imaju problem koji se tiče kantonalnog i federalnog nivoa i raspodjele sredstava.

"Tu nije nikakav problem bila Republika Srpska, a izjave te vrste su samo trik da se nešto prebaci na teren Srpske i da se sakrije istina da u suštini oni nisu mogli da se dogovore s obzirom da imaju podijeljene nadležnosti. To je sva istina i mi ne treba da se bavimo ni Komšićem ni onim što oni govore. Moja molba građanima je da u ovo vrijeme koje je puno izazova slušaju ono što govore zvanične institucije Republike Srpske i njeni zvaničnici", poručila je predsjednik Srpske.

Što se tiče priča kako je Republika Srpska u gorem stanju nego FBiH i da je pred bankrotom, Cvijanovićeva je rekla da su to priče koje Srpska godinama sluša od federalnih političara.

"Slušamo stalno kakve su plate i penzije u Srpskoj, a pri tome uvijek propuste da kažu da je dug FBiH prema Srpskoj više od milijardu po osnovu neisplaćenih penzija za ljude koji su živjeli na prostoru FBiH. Taj entitet je mimo svih normalnih postulata i prava građana jednostavno odlučio da im ne isplaćuje penziju nakon što su oni promijenili mjesto prebivališta i to ne zato što su htjeli već zato što su bježali od rata i ubistava", konstatovala je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je ponosna što se Republika Srpska ne bavi takvim pričama, već radi i traži rješenja da pokaže svakom čovjeku da su institucije Srpske uz njega, uz privrednike, radnike i poslodavce.

"Mi želimo da svi zajedno prebrodimo ovo vrijeme i pomognemo našim ljudima. Djelujemo na dvije dimenzije - da sačuvamo ljude i njihovo zdravlje i da izađemo iz krize sa što manje oštećenja, a ne da pridajem pažnju izjavama tog tipa koje dolaze iz FBiH", rekla je Cvijanovićeva, izrazivši žaljenje što nema saradnje dva entiteta, a što još jednom potvrđuje da u BiH nije Republika Srpska ta koja ne želi saradnju i dogovor.