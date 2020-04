Prve Uredbe sa zakonskom snagom od proglašenja vanrednog stanja u Srpskoj

Donesene su prve Uredbe za zakonskom snagom, od uvođenja vanrednog stanja u Srpskoj. Jedna se odnosi na rokove i postupanje u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja. Druga na prekršaje izazivanja panike i nereda.

Na snagu stupaju dan nakon objavljivanja u Službenom glasniku Srpske. Predsjednica Željka Cvijanović za ATV-ov politički magazin Dosije kaže da će uredbe omogućiti nesmetano funkcionisanje institucija Srpske i sprovođenje svih mjera koje su donesene u Srpskoj, kako bi se spriječile ili ublažile posljedice pandemije.

"Nijedna od tih stvari nije nešto što treba da zamijeni neki redovan rad, nego da nam pomogne da u ovako vanrednim okolnostima, možemo da fukcionišemo da preduzimamo određene radnje, vodeći računa o interesima građana, da oni ne budu oštećeni, evo kad su u pitanju sudski postupci i bilo šta drugo što će doći na red. Vi ste čuli od predsjednika Vlade da ćemo imati Uredbe ili set koji će se odnositi na ekononmsko privredna pitanja", rekla je Željka Cvijanović, predsjendik Republike Srpske.

Sadržaj i potrebu donošenja uredbi obrazloŽili su predsjednici danas premijer Radovan Višković i resorni ministri, Anton Kasipović i Dragan Lukač. Ministar unutrašnjih poslova za ATV poručuje da Uredba o prekršaju izazivanja panike i nereda za cilj ima sprječavanje namjernog ili nenamjernog izazivanja panike i straha za vrijeme vanrednog stanja, i da će oni koji propis prekrše, plaćati paprene kazne.

"Uglavnom je predviđena novčana kazna za fizičko lice od 1.000 KM, za pravna lica od 3.000 do 10.000 KM i za odgovorno lice u pravnom licu takođe 1.000 KM za sve one koji na bilo koji način pokušavaju da izazovu paniku ili nered u Srpskoj za vrijeme vanrednog stanja, takođe se odnosi i na one koji to pokušavaju da rade putem mreža"; istakao je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Ministar pravde Srpske, Anton Kasipović, prije nekoliko dana poručio je da će se Uredbom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima stvoriti uslovi da, za vrijeme vanrednog stanja, ne trpe pravosudni sistem i građani. Kasipović je tada rekao da će se po prestanku vanrednog stanja vratiti na uobičajen način postupanja. Sastanku u palati prisustvovali su danas i predsjednik NSRS Nedeljko Čubrilović, koji je dao svoje mišljenje o Uredbama i predsjednik zakonodavnog odbora NS, Dušica Šolaja. Vanredno stanje je u Srpskoj na snagu stupilo prije tri dana. Po njegovom završetku, sve Uredbe će na potvrdu u Parlament Srpske.