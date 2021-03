Prva istraga o NATO bombardovanju: Šta kažu svjedoci?

Ubijenih i ranjenih bilo je i u kući pored, priča za ATV Rosa Goranović iz Teslića, kojoj su NATO bombe uzele namilije. Slike ne blijede, a otvaranjem prve istrage protiv NATO avijacije, postaju sve jasnije. Te stravične 1995. godine, priča, NATO avioni nisu birali metu.

"Ne, sigurno ne, oni pričaju, ali nemamo mi nigdje ništa. Ovo je Gornja Radnja sva kao pravoslavna, niti imamo kakav vojni objekat. Imali samo dom u Ranji, ali ovo drugo su sve seljaci, kuće naše", priča Rosa.

Pokrenuta istraga, pokrenula je sjećanja i Ljubomiru Kandiću iz Doboja. Ranjen je na Ozrenu, dok su NATO bombe gađale telekomunikacijski toranj.

"Druga eksplozija se desila kada sam ja već bio kad su me već stavili u kola da me voze do bolnice, onda druga ona je raznijela čitav repetirot. Neke samo samo vidio, dvojicu da su izletili... sreća je što nas je tu bilo dvojica, trojica..ali sutradan je bilo teško, tu je bilo i mrtivih", priča Ljubomir.

Kandić je samo jedno od trideset imena koji će svjedočiti o užasima NATO pakta. O avgustu i septembru 1995. godine, gađanju civilnih objekata, ubistvima i ranjavanjima na području Doboja i Teslića, od strane NATO avijacije, istragu je pokrenulo dobojsko Tužilaštvo.

"Da li će neki konačni rezultati na kraju biti ili neće, mi ne treba to da cijenimo. Važno je da je otvorena istraga. Mnogi ljudi koji su živjeli u blizini područja koja su u to vrijeme granatirana i bombardovana i danas snose posljedice", kaže premijer Srpske Radovan Višković.

Od trećeg marta, Tužilaštvo u Doboju istražuje ko su lica NATO Avijacije koja se sumnjiče da su tokom bombardovanje područja Doboja i Teslića, počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. NATO avioni bombardovali su Republiku Srpsku osiromašenim uranijumom. Zdravstvene posljedice stanovništvo trpi i danas.