Proveli noć ispred PU Banjaluka napadajući institucije Srpske VIDEO

Davor Dragičević, otac nastradalog Davida Dragičevića dao je još jedan ultimatum i to do 25. septembra, a onda će kaže u lov golim rukama. Sve je to Dragičević poručio noćas ispred PU Banjaluka gdje je sa nekolicinom članova grupe "Pravda za Davida" proveo noć, tvrdeći da traži istinu i pravdu napadajući institucije RS.

Pred policisjkom Upravom kao podrška Dragčeviću pojavili su se opozicioni političari Adam Šukalo, Bransilav Borenović, Nedeljko Milaković, kao i Stefan Blagić iz Pokreta Restart Srpska i Draško Stanivuković. Dragičević je pozivao članove grupe i građane da se pridruže i podrže ga u protestu ispred PU Banjaluka. Ne samo da je pozvao građane, nego je poziv uputio i nekim formacijama. Između ostalih i vehabijama. Iz grupe "Pravda za Davida" pozvali su sve ambasade potpisnica Dejtonskog sporazuma da ih podrže. Između ostalog, tvrde i da imaju podršku EUFOR-a. "Takođe smo čuli da nam iz Sarajeva iz generalštaba EUFOR-a pružaju podršku i da se brinu za bezbjednost građana koji stoje ovdje ispred MUP-a. Takođe su sami dobili informacije da se građanima prijetilo da će se poslije izbora to pomesti, o čemu mi govorimo svo vrijeme. Ovim ljudima ovdje ne smije da fali dlaka s glave. Inače, neko će nekoga pomesti, a to nećemo biti mi". Članovi grupe nosili su transparente sa fotografijama predsjednika RS, Milorada Dodika, premijerke Željke Cvijanović, ministra Dragana Lukača i drugih. Na transparentu se našla i fotografija potpredsjednika Narodne skupštine, Nenada Stevandića. Institucije Republike Srpske su spremne, neće dozvoliti eskalaciju, nego će zaštiti mir, poručuje Stevandić. Kaže da iza svega stoji opozicija koja na sve načine pokušava da diskredituje vlast. "Svi mi koji predstavljamo institucije i koji smo zaduženi da one funkcionišu, u zadnje vrijeme trpimo i uvrede i targetiranja. I mi i naše porodice i političke organizacije. Ali na to reagujemo dostojanstveno i ne dajemo nikome povod da napravi nešto što bi vodilo nasilju", rekao je Stevandić. Svemu je prethodio incident koji se desio sinoć na Trgu Krajine. Dragičević tvrdi da se na skupu pojavio čovjek koji mu je prijetio smrću. Tvrdi da je policija reagovala tek kada i grupa "Pravda Za Davida". Policija je sinoć privela Đorđa Marinkovića iz Brčkog koji se verbalno sukobio sa Davorom Dragičevićem. Međutim niko nije priveden pred Policijskom upravom Banjaluka kada je Dragičević, takođe, verbalno napao ekipu RTRS-a nazvavši ih fašističkom televizijom i otjerao sa javne površine.