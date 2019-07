Protiv zaštite vitalnog interesa Republike Srspke različito glasali u PDP-u

Narodna skupštine Republike Srpske dvotrećinskom većinom podržala je izjavu srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da je po interese Republike Srpske štetno zaustavljanje izgradnje Pelješkog mosta.

Šest poslanika SDS-a bilo je uzdržano, dok je protiv bilo troje Bošnjaka koalicije Zajedno za BiH, a rame uz rame sa njima protiv vitalnog interesa Republike Srpske glasali su i SDS-ov Nebojša Vukanović i PDP-ovi Jelena Trivić i Draško Stanivuković.

Šef kluba PDP-a Perica Bundalo glasao je suprotno od stranačkih kolega. To predsjednik PDP-a Branislav Borenović naziva unutarstranačkom demokratijom.

Međutim, konkretnog objašnjenja na pitanje zašto su srpski poslanici iz PDP-a glasali protiv, po mišljenju dvotrećinske vecine parlamenta, ugrožavnja vitalnog interes Sprske, Borenović nema.

Konkretnog odgovora na pitanje zašto su poslanici u klubu PDP-a glasali različito takođe nema. Ipak, priznaje da je možda moglo i drugačije, ali da ima raskola u PDP-u ne priznaje.

"Ako smo već imali snage da razgovaramo o Danu Republike Srpske, oko svih tih izazova, možda je trebalo, možda evo ponavljam, razgovarati i oko ove teme u pripremi sjednice, ali u svakom slučaju vrlo je kontroverzno i specifično vrijeme u kojem se nalazimo", rekao je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

Iako Borenović tvrdi da u stranci nema raskola, ako je suditi po današnjoj izjavi Draška Stanivukovića to baš nije tako. Stanivuković pručuje da mu Perica Bundalo više nije šef.

Perica Bundalo danas nije bio dostupan za komentar. Pojavila se i informacija da je juče tokom skupštinske pauze došlo čak i do fizičkog sukoba PDP-ovog Perice Bundala i SDS-ovog Nebojše Vukanovića. Bundalo se u neformalnim razgovorima sa novinarima pravdao da nikoga nije napao, ali je Borenović već uputio izvinjenje Nebojši Vukanoviću.

Borenović glasanje nekih poslanika PDP-a objašnjava i tim da nisu znali ni za šta ni kako glasaju tokom posebne sjednice Parlamenta Srpske.

"Znam da je kolega Krunić bio protiv, međutim, pogrešno je stisnuo taster. Mislio je da prvo se glasa o zaključcima, pa onda o odluci", navodi Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

PDP-ovim poslanicima koji su glasali protiv izgradnje, nije stalo do interesa Republike Srpske, poručuje SNSD-ov poslanik Srđan Mazalica. A sve to po mišljenu poslanika iz vlasti upućuje i na postojanje dva koncepta u PDP-u. Jedan je, kako kaže, SNSD-ov Srđan Mazalica onaj stari, a drugi je novi, egzibicionistički i destruktivan. To će, smatra Mazalica, tek da eskalira.

"Treba i ovo reći – Mladen Ivanić je po ovom pitanju imao identičan stav kao i Milorad Dodik, on je imao isti stav kao i njima mrski danas Dragan Čović, kada je sjedio u Predsjedništvu sa Draganom Čovićem i ništa se nije promijenilo. Dio PDP-a je to prepoznao, ovaj dio PDP-a koji je ostao sam, on se ponašao drugačije nego njegov počasni član", rekao je Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Jasno je, kaže Danijel Simić, da su PDP-ovi poslanici i SDS-ov Nebojša Vukanović odluku donijeli zbog ličnih interesa, a ne interesa naroda koji im je i dao podršku na izborima.

"Mislim da je to nastavak ovih ljudi koji se zovu Jelena Trivić, Draško Stanivuković i Nebojša Vukanović koji su u punom isticanju u Banjaluci, suvom profilisanju kao političkih ličnosti i da je to zapravo to i da je PDP sada na dobitku medijskom. Niko ne priča o suzdržanosti SDS-a", pojašnjava Danijel Simić, urednik portala frontal.rs.

U svakom slučaju, glasovi srpskih poslanika protiv izjave srpskog člana bh. Predsjedništva, nisu ni bili presudni. Za usvajanje odluke sinoć je glasala ubjedljiva skupštinska većina od 60 poslanika.