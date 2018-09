Proslavljena krsna slava i četvrt vijeka postojanja grada

Krsna slava Sveti Petar Sarajevski ove godine izuzetno je važna, jer Grad obilježava i 25 godina od osnivanja. Za četvrt vijeka od ideje Srpskog Sarajeva napravilo se mnogo.

“To je sada grad koji je za 25 godina razvio svoje institucije, imamo vjerske objekte, razvili smo infrastrukturu, imamo škole, sudove, policiju i sve ono što ima jedan ozbiljan grad u kome narod želi da živi. Grad Istočno Sarajevo ne gubi stanovnike, grad ima stabilan broj stanovnika, što možemo da kažemo da je veliki uspjeh. Ističemo uvijek da je to i univerzitetski grad“, kaže Nenad Vuković, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.

U Sokocu je obavljena ceremonija lomljenja slavskog kolača koju je predvodio mitropolit dabrobosanski Hrizostom. Kum slave ove godine bio je akademik Mirko Šošić koji kaže da Istočno Sarajevo treba da bude ponosno na najveću kapitalnu investiciju, a to je nova kasindolska bolnica koja će biti svečano otvorena 5. oktobra.

“Ove godine čeka se jedan od najvećih projekata koji se godinama čekao, a to je otvaranje nove bolnice, za one koji ovdje žive ne treba govoriti šta to znači“, kaže Mirko Šošić, kum slave.

Bolnica od 55 miliona maraka, vraćanje olimpijskog sjaja Jahorini, nova gradilišta - današnja je slika Grada Istočnog Sarajeva. Za realizaciju mnogih projekata, u šest opština, učešće je uzela i Vlada Srbije. Paljani, milion maraka koliko su dobili, uložili su u rekonstrukciju ulica, pa će sa tim dobiti i sigurnije snabdijevanje struje.

“Ova saobraćajnica će biti rekonstuisana za narednih 30 do 40 godina, a ja koristim priliku da se prije svega zahvalim Vladi Srbije, gospodinu Vučiću i predsjedniku Miloradu Dodiku“, kaže Boško Jugović, načelnik opštine Pale.

“Tako da ćemo mi praktično kompletnu niskonaponsku mrežu izmjestiti i stvoriti mnogo bolje uslove za snadbjevanje lokalnog stanovništva ovdje“, kaže Ljubomir Mrda, direktor Elektrodistibucije Pale.

Uz saglasnost svih političkih partija, Skupština grada Istočno Sarajevo, prošli mjesec, usvojila je odluku o kreditnom zaduženju za 20 novih projekata koji će biti realizovani u svim opštinama u sastavu grada.

Čelnici Istočnog Sarajeva kažu da su ponosni što je na području šest opština uspostavljena politička stabilnost. Kažu da je za Istočno Sarajevo to i najbitnije.