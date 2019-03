Promovisan Zbornik radova "Ustav Republike Srpske, 26 godina kasnije"

Vojna neutralnost Republike Srpske mogla bi se regulisati izmjenama Ustava Republike Srpske - to je poručeno sa današnje prezentacije Zbornika radova sa naučno-stručne konferencije "Ustav Republike Srpske, 26 godina kasnije". Ustav bi trebalo mijenjati i u smislu onemogućavanja prenosa nadležnosti.

"Ili mijenjati ustav u tom smislu proglašenja neutralnosti, ili pak dvije mogućnosti iskoristiti ili donošenje zakona o neutralnosti Republike Srpske ili organizovanje referenduma", istakao je Mile Dmičić, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Banjaluci.

Vrijeme je da, nakon što je 17 puta mijenjan, Ustav Republike Srpske dobije svoju konačnu formu, poručuje Dmičić koji smatra da bi Ustav trebalo mijenjati i u dijelu koji se tiče smrtne kazne, ali i statusa predsjednika Republike Srpske. Bilo je riječi i o mogućim izmjenama Ustava BiH koje nisu, kako se čulo, moguće bez koncenzusa dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

"Ne može doći do ustavnih promjena na štetu Republike Srpske ukoliko to bude zaista prava diskusija i ukoliko ne bude umješača sa strane. Jer ovo što se do sada pokazalo jeste da ukoliko, a misli se prije svega na međunarodnu zajednicu, kad se ona miješa ne dobijaju se rješenja jer uvijek postoje neki koji računaju na takvu ulogu međunarodne zajednice", istakao je Miloš Šolaja, profesor na Fakultetu političkin nauka u Banjaluci.

Na skupu su govorili autori radova, profesori i stručnjaci u oblasti ustavnog prava, predstavnici Narodne skupštine Republike Srpske i organizatora, Udruženja "Centar za lobiranje" o mogućnostima promjene Ustava na osnovu Rezolucije Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti Republike Srpske. Ustav je 28. februara 1992. godine jednoglasno usvojila Skupština srpskog naroda u BiH.