Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić rekao je da proizvođači moraju da se okrenu novim tehnologijama, edukaciji i unapređenju proizvodnje kako bi bili konkurentni na tržištu.

"Ne smijemo svu priču o poljoprivredi da počinjemo i završavamo sa podsticajima kao što se dešava u razgovoru sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja", rekao je Pašalić za današnji "Euroblic".

Prema njegovim riječima, podsticaji su sami po sebi podrška proizvodnji, ali oni ne razvijaju proizvodnju, već je čak u nekim situacijama i unazađuju.

Govoreći o podizanju obima proizvodnje i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, on je naveo da se to postiže, prije svega primjenom znanja i tehnologija, te dodao da je jedini način razvoja poljoprivrede primjena novih znanja.

On kaže da je prioritet resornog ministarstva da ove godine što više sredstava usmjeri u kapitalne investicije, koje podrazumijevaju nabavku traktora i mehanizacije, te izgradnju objekata, nabavku opreme i svega onoga što nije tekuća proizvodnja.

"Kroz poboljšanje tih uslova i nabavku bolje i modernije opreme, efikasnije se podržava poljoprivreda, nego ako date podršku po kilogramu, litru, hektaru i slično", pojasnio je on.

Pašalić smatra i da su proizvođači u pravu kada se žale na neaktiviranje mehanizama zaštite domaće proizvodnje jer oni postoje i propisani su zakonima, tako da se, kaže, mogu aktivirati, ali još nisu.

"Ne treba da se povlačimo pred drugima već treba da štitimo sebe i svoje proizvođače. Ako je situacija da imamo isuviše svoje robe, kao što smo je imali prošle godine u voćarstvu, kada je bio enormno bogat rod, nelogično je da se u toj situaciji uvozi jabuka iz Poljske. Treba aktivirati te mjere onda kada postoji potreba i kako je to propisano određenim zakonima i pravilnicima", naveo je on.

Pašalić naglašava i da nema države na svijetu koja može da obezbijedi da pomogne proizvođačima sa nekom nadoknadom štete.

"Tu praksu nećemo imati u narednom periodu i to sam rekao i našim poljoprivrednim proizvođačima. Imamo osiguravajuće kuće koje osiguravaju proizvodnju, a mi to podržavamo sa pola iznosa premije. Mislim da je to jako dobra podrška i očekujemo da će ta mjera biti sve popularnija", rekao je Pašalić.