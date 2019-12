Program reformi podrazumijeva saradnju, ali ne i članstvo u NATO

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je večeras da Program reformi BiH nije nikakav tajni dokument o članstvu u NATO kako tvrdi opozicija, te da je jedina suštinski važna stvar da se zadrži isti angažman ovdašnjih oružanih snaga u aktivnostima koje Alijansa provodi zajedno sa partnerima u okviru mirovnih misija.



Cvijanovićeva, koja je i potpredsjednik SNSD-a, rekla je da postoji koalicioni dogovor o tome kada i pod kojim uslovima će taj dokument biti poslat u Brisel.

"Taj program je bio upućen i pojedinim ljudima koji su bili funkcioneri u dosadašnjem Savjetu ministara i oni su imali priliku da ga pročitaju. Prema tome, to je samo pokušaj opozicije da se oko Programa reformi napravi neka velika priča, galama i tenzija", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Stanarima komentarišući aktuelnu opozicionu peticiju koja se potpisuje s ciljem objave Programa reformi BiH.

Ona je rekla da se Program reformi odnosi isključivo na saradnju NATO i ne prejudicira nikakvo članstvo u tom vojnom savezu.

"Ne podrazumijeva nikakve posebne i drugačije aktivnosti u odnosu na stvari koje su do sada rađene. Kada radite na reformi oružanih snaga, to znači da jačate bezbjednosne kapacitete, učestvujete u mirovnm misijama i čitav niz aktivnosti koje je do sada BiH preduzimala", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je Program reformi više i u svakom slučaju bezazlen u odnosu na dokumente koje je usvajala opozicija, među kojima su oni koji se odnose na spoljnu politiku BiH.

"Tu je slagano da postoji široki konsenzus i opredijeljenje kada je riječ o aktivaciji MAP-a i članstvu u NATO. Oni su unijeli u dokumente koje su usvajali stvari koje apsolutno ne odražavaju istinu", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ponovila da Program reformi nije problematičan i da govori o sistemskim reformama koje se trebaju sprovesti u okviru društva.

Cvijanovićeva je rekla da su takvi dokumenti već potpisivani sa brojnim stranim faktorima, te da se u njima ovdašnjim vlastima spominju i sugerišu reforme u raznim segmentima.

"Jedina suštinski važna stvar je upravo ta da se zadrži isti angažman naših oružanih snaga u aktivnostima koje NATO provodi zajedno sa partnerima u okviru mirovnih misija", rekla je Cvijanovićeva.