Problemi između SDS i PDP u Sarajevsko-romanijskoj regiji nastali su zbog kandidatura za načelnika opštine Pale i gradonačelnika Istočnog Sarajeva, saznaje Srpskainfo.

Prema koalicionom dogovoru, od sedam kandidata, od kojih je šest za načelnike gradskih opština plus kandidat za gradonačelnika, PDP je trebalo da ima jednog svog kandidata. Prema procjenama, smatraju da najveće šanse imaju u Palama i na nivou grada, budući da je aktuelni gradonačelnik Nenad Vuković kadar PDP.

Međutim, u PDP smatraju da su već izbačeni iz trke za načelnika Pala, jer se tamo kao samostalni kandidat prijavio prodekan Ekonomskog fakulteta Marko Đogo.

Iako je Đogo ovjeru u CIK BiH dobio kao samostalni kandidat, u PDP su ubijeđeni da će iza njega da stane SDS. Istovremeno, izvori Srpskainfo iz SDS tvrde da to još nije izvesno, jer Đogo važi za ambicioznog kandidata, „koji bi na izbore izašao sa ili bez podrške bilo koje stranke“.

Đogo juče nije odgovarao na pozive novinara SrpskaInfo.

U svakom slučaju, PDP se sada okrenuo borbi za mjesto kandidata za gradonačelnika, gdje žele opet da vide Vukovića. Ovaj put pravila igre su se promijenila, jer će se gradonačelnik birati direktno na izborima, a ne kao do sada u Skupštini grada od partija koje poslije izbora sakupe većinu. Problem je što i SDS želi svog kandidata za gradonačelnika, a za to mjesto Opštinski odbor SDS Istočna Ilidža je već predložio Miroslava Lučića, aktuelnog predsjednika gradske Skupštine. Izvori SrpskaInfo tvrde da je to već završena priča i da će Lučić biti zvaničan kandidat za gradonačelnika Gradskog odbora SDS koga vodi Darko Babalj.

Međutim, načelnik opštine Istočna Ilidža Marinko Božović, koji je i za sljedeće izbore kandidat za tu funkciju, kaže da su oni samo predložili, ali ne i odlučili ko će da bude kandidat za gradonačelnika.

"Odluku o kandidatu za gradonačelnika Istočnog Sarajeva donosi Gradski odbor SDS Istočno Sarajevo. Mi kao Opštinski odbor u sastavu Gradskog odbora smo predložili kandidata ukoliko to mjesto pripadne SDS. Znači, dali smo prijedlog kandidata, a ne odlučili ko će da bude kandidat", kaže Božović za Srpskainfo.

Na pitanje zna li se u kojim opštinama regije će kandidate dati SDS, a u kojima PDP, Božović je rekao da je to pitanje za predsjednika Gradskog odbora SDS.

Darko Babalj je i juče bio nedostupan za komentar.

Podsjećamo, u Sarajevsko-romanijskoj regiji se šuška o prekidu saradnje PDP sa SDS, jer su u PDP nezadovoljni time što SDS, bez dogovora s njima, objavljuje kandidate. Upravo je gradonačelnička kandidatura Miroslava Lučića ispred OO SDS Istočna Ilidža bila kap koja je prelila čašu njihovog strpljenja.

"Neprijatno sam iznenađen samostalnim istupima SDS u javnosti povodom kandidatura na području grada i ove regije. Nadam se da će ipak biti dovoljno pameti da se vratimo za sto, gdje bi se možda mogli nastaviti dogovarati. Ovakvo soliranje sigurno neće doprinijeti ukupnom dogovoru na ovoj regiji", rekao je Nenad Vuković.