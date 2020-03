Privatne laboratorije ne mogu vršiti testiranja na virus korona

Jedini relevantan nalaz je onaj koji dolazi iz Univerzitetskog kliničkog centra ili Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, poručuje ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.



Alen Šeranić kaže, jedino te laboratorije imaju potvrde i iz Svjetske zdravstvene organizacije da su nalazi koji se tamo rade ispravni. Privatne laboratorije nisu mjesto za testiranje uzoraka na virus korona. One nisu niti ovlašćene, niti stručne za takve vrste ispitivanja, tvrdi Šeranić.

"Molim građane, odnosno, u ovom trenutku više ne molim, niti apelujem, sada tražim da se laboratorijski nalazi ne rade u privatnim laboratorijama, jer to nije mjesto koje nam garantuje da je nalaz validan kada je u pitanju definisanje same pozitivnosti ili negativnosti na koronavirus. Zdravstveni profesionalci će procijeniti da li ste ili niste u potrebi, shodno epidemiološkoj analizi i vašem zdravstvenom stanju, da uradite takvu vrstu nalaza. Mikrobiološke analize se obavljaju na referentnim mjestima", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Ako se neko ogluši na zabranu i odluči obavljati testiranje u privatnoj laboratoriji, slijede visoke kazne, poruka je i Inspektorata Republike Srpske. Zdravstveni inspektori su već na terenu, te utvrđuju koji privatnici su nudili tu vrstu testiranja.

"Mi smo danas uputili zdravstvene inspektore na teren kako bi utvrdili koja laboratorija je oglasila takvu ponudu i da li je do sada vršeno testiranje. Nakon što se izvrši obilazak terena, imaćemo i informaciju o kojem tačno subjektu je riječ i da li je do sada bilo te vrste testiranja. Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti privatnim laboratorijama je zabranjeno obavljanje mikrobiološke djelatnosti i za isto je propisana prekršajna kazna u iznosu od 10.000 KM do 100.000 KM", istakla je Dušanka Makivić, portparol Inspektorata Republike Srpske.

Testiranja obavlja Univerzitetski klinički centar Republike Srpske za svoje pacijente, dok za pacijente iz drugih bolnica testiranje vrši Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Upravo je Institut, kažu iz Inspektorata, svim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj blagovremeno uputio preporuke za postupanje s ciljem ranog otkrivanja bolesti, što uključuje i kriterijume i procedure za testiranje uzoraka u ovlaštenoj laboratoriji.