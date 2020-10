Prisluškivač u kancelariji Dalibora Pavlovića

Neko je prisluškivao rukovodioca filijale Fonda zdravstvenog osiguranja i šefa Kluba odbornika SNSD-a u Prijedorskoj skupštini, Dalibora Pavlovića. Aparat za prisluškivanje bio je posotavljen u Pavlovićevoj kancelariji, i to na klima uređaju.

Koliko je dugo tek će se utvrditi vještačenjem. Pavlović kaže da ga je juče sasvim slučajno primijetio dok je hodao po kancelariji tokom telefonskog razgovora. Obistinile su se kaže priče koje danima kruže Prijedorom, da će neko objelodaniti njegove razgovore. Ne zna kaže, ko je to učinio, ali zna ko nije.

"Ne znam šta je motiv. Plašim se da je motiv političke prirode zbog svih priča koje su kružile u gradu, jer moji saradnici u Fondu zdravstvenog osiguranja nemaju nikakav motiv po mom mišljenju, svi funkcionišemo kao jedna porodica ovdje u našoj ustanovi. Ni na kog od njih ne sumnjam. Samo mogu pretpostaviti da je to političke prirode zbog moje kandidature", rekao je Dalibora Pavlovića, rukovodioca filijale Fonda zdravstvenog osiguranja Prijedor.

Odmah je pozvao policiju, koja će odraditi svoj dio posla. Obaviješten je dežurni tužilac okružnog javnog Tužilaštva Prijedor.

"Po nalogu dežurnog tužioca izvršen je uviđaj mjesta i taj uređaj je pronađen i izuzet te će biti predmet narednih vještačenja. Saslušan je i podnosilac prijave gospodin Dalibor Pavlović, a s obzirom da se radi o kandidatu za predstojeće lokalne izbore, Tužilaštvo će u što kraćem vremenu, zajedno sa policijskim službenicima PU Prijedor preduzeti sve radnje u cilju utvrđivanja identita lica koje takav uređaj postavilo u kancelariju", istakao je Mladen Mitrović, tužilac OJT Prijedor.

Vijest o prisluškivanu šefa kluba SNSD-ovih odbornika, iznenadila je i lidera straneke. Milorad Dodik poručuje da je tako nešto nedopustivo.

"Raspitaću se kod MUP-a, ali to je neprihvatljivo. Mora se tu naći način koji je prihvatljiv. Nažalost, danas je ta tehnika da svako nekako može to da uradi, ali kada se to uvuče u politički sistem, politički život, onda to postaje problem. Očigledno je da je to urađeno sa namjerom ali razgovaraću sa kandidatom. Vjerujte da do sada nisam imao priliku da to čujem, ali osuđujem svakako", naglasio je Milorad Dodik, lider SNSD-a.

Onaj ko je prisluškivao Dalibora Pavlovića, počinio je krivično djelo nedozvoljeno prisluškivanje i tonsko snimanje. Kancelarije FZO u Prijedoru nemaju video nadzor, a Pavlović sumnja da je uređaj postavljen tokom pauze kada u filijali nije bilo nikoga.