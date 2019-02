Prioritet - ublažiti problem odlaska stanovništva

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je u saradnji sa Vladom počeo rad na jednom od najvažnijih projekata - nacionalnom programu demografske obnove kako bi kroz podsticaje bio ublažen problem odlaska stanovništva.

"Već smo okupili stručnjake i idemo sa formiranjem ekspertskog i operativnog tijela koji će raditi na izradi programa kao osnove za institucije da bi mogle da rješavaju demografske probleme", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da se jedan segment odnosi na natalitet, uspostavljanje boljih uslova za život, podršku mladim bračnim parovima i svima koji žele da osnuju porodicu.

"Drugi problem su pojačane migracije, odnosno odlazak značajnog broja stanovnika Srpske. Želimo da vidimo kako da se borimo sa ovim problemima, a pokrenuću i veliki program koji se zove - 'Srpska društva u pokretu' za šta je neophodna podrška institucija", rekla je Cvijanovićeva za Radio Republike Srpske.

Govoreći o problemu odlaska mladih i stručnog kadra sa ovih prostora, Cvijanovićeva je rekla da će kroz program demografske obnove biti definisana davanja koja se odnose na porodicu, pojedince, porodilje, studente i mlade bračne parove.

"Imaćemo podatke šta je od toga dalo rezultate i imaćemo preporuke šta treba da radimo da dobijemo pravi efekat", istakla je Cvijanovićeva i dodala da će jedan pravac biti podsticanje ostanka stanovništva na selu kroz stvaranje boljih uslova za život.

Ona je rekla da nijedna država u regiji, pa čak ni one u EU nemaju program kako zaustaviti odlazak mladih.

"U okviru EU je značajno iseljavanje sa prostora Baltika ili Hrvatske. I tamo je velika migracija, ali se to ne doživljava na taj način jer EU ne pali zvono za uzbunu s obzirom na to da su oni i dalje na prostoru Unije. Kod nas je to dramatičnije s obzirom na to da ostajemo deficitarni i ugroženi sa aspekta radne snage, ali i intelektualaca", pojasnila je Cvijanovićeva dodavši da institucije moraju zajedno da rade na rješavanju pitanja odliva stanovništva.

Govoreći činjenici da još nije formirana vlast na nivou BiH i u FBiH, predsjednik Srpske je ukazala da ta činjenica usporava određene razvojne procese.

"Mi smo započeli neke projekte sa Vladom FBiH na evropskom putu i u okviru saradnje sa međunarodnim institucijama i finansijskim organizacijama. Mnogo tih stvari se nalazi na čekanju što je problem", rekla je Cvijanovićeva.

Ona smatra da je najveći problem što nije konstituisana vlast na nivou BiH, iako su poznati izborni pobjednici, koji imaju legitimitet da sarađuju u formiranju vlasti.

"U BiH su jasno i nedvosmisleno pozicionirani izborni pobjednici u sva tri konstitutivna naroda i zna se koje tri dominantne partije treba da ponesu teret formiranja vlasti i izvršavanja obaveza. Sa aspekta legitimiteta to su SNSD, HDZ BiH i SDA kao jasno profilisani izborni pobjednici koji treba da ponesu odgovornost i uđu u proces formiranja vlasti na nivou BiH", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da na tom planu uskoro očekuje šire i ozbiljnije pregovore pomenutih političkih aktera, ali da ranija iskustva i blokade, koje uglavnom dolaze iz političkog Sarajeva, mogu usporiti taj proces.

"Navikli smo da postoji međusobno iscrpljivanje kada je riječ o bošnjačkim i hrvatskim političkim partijama u FBiH i to često optereti čitav politički spektrum. Drugi momenat je taj što imate matematiku o svemu, a nemate dovoljno volje da se formira vlast. Posbeno je neprimjereno i neprihvatljivo to što se postavljaju određeni uslovi i preduslovi kao što je priča o NATO-u", zaključila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da ima i stranaca kojima nije baš milo da se formira vlast i koji nemaju ništa protiv da se i dalje dešavaju uslovljavanja i zadrži postojeća garnitura, koju smatraju prilično nagodnom.

"Nagodni su, jer se nikada nisu potrudili da jasno iznesu svoj stav o bilo kom pitanju. Uvijek je to bilo koketiranje, malo u okviru Sarajeva, malo u okviru međunarodne zajednice. Ali vjerujem da će pronaći dovoljno zrelosti i odgovornosti i da će se odgovorno pristupiti formiranju vlasti na nivou BiH", navela je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da su institucije Srpske, koje su konstitisane ubrzo nakon izbora, realizovale prioritetne zadatke i ciljeve, među kojima je usvajanje strateških dokumenata.

"Prvi u BiH smo konstituisali vlast, odnosno izabrali Vladu, usvojili strateške dokumente, budžet i obavili neke druge stvari kao što je izbor delegata u Dom naroda parlamenta BiH", podsjetila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, stabilne institucije Srpske sprovode predviđene zadatke, a prioritet je zadržati političku stabilnost i funkcionalnost institucija koje će izvršavati obaveze prema građanima i osmišljavati programe za povećanje plata, penzija, socijalnih davanja, bolju infrastrukturu i druga potrebna ulaganja.

Cvijanovićeva je podsjetila da je prethodna Vlada povećala plate i penzije, uvela nova socijalna davanja, neka postojeća prava ojačala, te realizovala brojne infrastrukturne projekte.

"Ako imate političku stabilnost možete se na relaksiraniji način baviti ekonomskim pitanjima. Treba nam više zaposlenih i bolje plate, ali i veća disciplina kada je riječ o plaćanju obaveza", istakla je predsjednik Srpske.

Ona je dodala da se institucije moraju spremati i za potencijalne globalne krize.

"Evropi prijeti nova ekonomska kriza krajem ove ili početkom sljedeće godine, što će značiti i pogoršanu sliku u Srpskoj i regiji. Zato je važno da se pripremamo i za to vrijeme, ali da paralelno sa tim i povećavamo plate, i omogućavamo veću potrošačku moć građana. Ipak, vjerujem da se Srpska, sigurnim korakom kreće naprijed", naglasila je Cvijanovićeva i ocijenila da Vlada ima dobru polaznu osnovu jer je prethodni saziv ostavio stabilan budžet i izmirene obaveze.

Govoreći o javnim preduzećima, Cvijanovićeva je rekla da nije zadoljna njihovim doprinosom razvoju i davanjima u budžet.

"S druge strane javna preduzeća su veliki poslodavci i zapošljavaju oko 20 hiljada ljudi, što znači da od njih zavisi mnogo porodica tako da sam zadovoljna što mnogo ljudi ima sigurno zaposlenje. Probleme treba otklanjati da bi se javna preduzeća pozicionirala kao investitori i da bi se sproveli važni projekti", zaključila je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o izgradnji putne infrastrukture, presjednik Republike je navela da je sasvim izvijesno da će biti izgrađen auto-puta od Banjaluke do Beograda preko Bijeljine.

"Ovaj projekat je stavljen u vrh liste naših prioriteta i imaćemo podršku Srbije koja će dio finansiranja tog projekta preuzeti na sebe", rekla je Cvijanovićeva i dodala da nisu zanemareni ni ostali putni pravci kao što su auto-put od Banjaluke prema Prijedoru i brze komunikacije u istočnom dijelu Srpske.