Prioritet u radu MUP-a Srpske formiranje rezervnog sastava policije

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je u intervjuu za Srnu da je prioritet u radu Ministarstva unutrašnjih poslova u predstojećem periodu formiranje rezervnog sastava policije s ciljem efikasnog odgovora na migrantsku krizu i novi priliv migranata koji se realno može očekivati u narednim godinama.



"Formiranjem rezervnog sastava policije, MUP Srpske mogao bi efikasnije da odgovori na taj problem koji će u BiH biti izražen u narednih ne godinu, dvije, već i duže. U ovom trenutku mi možemo da izdvojimo više stotina policajaca Republike Srpske i da ih rasporedimo na našoj granici s ciljem njene zaštite i obezbjeđenja. To nije problem da radimo mjesec, dva ili nekoliko mjeseci, ali ne možemo taj broj ljudi iz redovnog sastava policije da držimo godinu ili nekoliko godina na granici, dok realno narednih godina očekujemo novi priliv mogranata koji će ići dalje prema Evropi upravo preko teritorije BiH", istakao je ministar Lukač.

On je ocijenio da su MUP-u Srpske potrebni novi ljudi koji bi mogli da rade taj posao, jer ako se izuzmu policajci iz redovnog sastava policije i rasporede na granicu biće narušena bezbjednost u gradovima Republike Srpske što se, kako je istakao, ne smije dozvoliti.

"S toga moramo iznaći nove snage, nove mogućnosti da bi mogli efikasno da se borimo protiv migrantske krize s ciljem zaštite naših granica i jedna od najboljih mogućnosti je rezervni sastav policije", rekao je Lukač.

To bi značilo, pojasnio je ministar unutrašnjih poslova, da MUP primi mlade ljude koji bi prošli selekciju kao da dolaze na Policijsku akademiju, potom i određene obuke, a onda bi svim zainteresovanim, u nekom narednom periodu, bilo omogućeno da idu na Policijsku akademiju MUP-a Srpske i uđu u aktivni sastav policije.

Prema njegovom mišljenju, to je jedan dobar koncept jer bi na taj način MUP Srpske imao prvu stepenicu selekcije i obučenosti ljudi koji bi kasnije završavali Policijsku akademiju i postali sastavni dio policije.

REALNO ЈE OČEKIVATI DA ĆE MIGRANTSKA KRIZA POTRAЈATI NEKOLIKO GODINA

Govoreći o migrantskoj krizi u BiH, ministar Lukač je u intervjuu za Srnu rekao da je ove godine zabilježen pojačan priliv migranata preko teritorije BiH, te da je najveći priliv bio sa teritorije Srbije prema granici Republike Srpske.

"Mi smo se aktivno uključili u posao zaštite granice na zahtjev Granične policije BiH koja sa brojem ljudi kojim raspolaže nema dovoljno kapaciteta da štiti granicu. U ovom trenutko uključeno je do 100 policajaca Republike Srpske u zaštiti granice i na sprečavanju ilegalnog ulaska migranata. Međutim, granica je ogromna i par stotina ljudi ne može da je zatvori i u potpunosti spriječi ulazak migranata", naveo je Lukač.

On je naglasio da se s toga mora razmišljati o formiranju rezervnog sastava policije MUP-a Srpske jer migrantska kriza neće uskoro prestati.

"Dolaskom zime očekujemo da će priliv migranata da bude smanjen, a već sljedeće i nekoliko narednih godina očekujemo veći talas migracija s obzirom na neka pomjerenja koja postoje na Bliskom istoku i u zemljama iz kojih ti ljudi dolaze. Riječ je ne samo o zemljama zahvaćenih ratom, jer u ovom trenutku se pojavljuje najviše Pakistanaca i Iranaca, znači ljudi iz zemalja u kojima trenutno nema ratnih dejstava, a koji očigledno imaju namjeru da dođu do Evrope i da se tu nastane", upozorio je Lukač.

Podsjetivši da je Mađarska zatvorila svoju granicu u potpunosti i to žicom i da Hrvatska veoma aktivno kontroliše svoju granicu, ministar unutrašnjih poslova je konstatovao da su se sve rute sada okrenule preko BiH.

"Prema nekim podacima, ove godine je kroz BiH prošlo više od 21 hiljade ljudi. Policija Republike Srpske je svojim aktivnostima privela njih više od četiri hiljade koji su se pojavili na našoj teritoriji i koje smo predali u nadležnost zajedničkim organima BiH", dodao je Lukač.

On je naveo da na teritoriji FBiH postoje veliki problemi u vezi sa smještajem migranata, kao i njihovim ponašanjem s obzirom da je zabilježeno više krađa, provala koje su oni počinili, a potom i međusobnih obračuna, tuča, pa čak i ubistava.

"To je ono što smo mi u Republici Srpskoj, zahvaljujući našem stavu koji smo zauzeli u vezi sa migrantskom krizom, izbjegli jer smo rekli da na teritoriji Srpske ne mogu da budu kampovi u kojima će biti smješteni migranti jer za to nemamo ni kapaciteta ni mogućnosti. Na taj način omogućili smo migrantima da što prije prođu kroz teritoriju Republike Srpske. Između ostalog, Vlada Republike Srpske je zbog toga formirala i Koordinaciono tijelo za praćenje kretanja migranata, čime smo takođe zaštitili naše građane od negativnog uticaja migranata, jer znamo da su među njima i oni koji su veoma problematičnog ponašanja što sada dolazi do izražaja u FBiH gdje su se okupili u tim kampovima", naglasio je Lukač.

ENTITETSKA LINIЈA NIЈE SMETNjA U OTKRIVANjU KRIVIČNIH DЈELA

Na pitanje kakava je saradnja MUP-a Srpske sa MUP-om Kantona Sarajevo, s obzirom da u posljednje vrijeme, a posebno nakon ubistva dva policajca u tom gradu, iz FBiH sve češće dolaze tvrdnje da tim pitanjem treba da se bavi, kako kažu, "državna policija", te da entitetska linija predstavlja problem, Lukač je rekao da se policija Republike Srpske odmah po saznanju za ovo brutalno ubistvo u potpunosti uključila u otkrivanje tog krivičnog djela u skladu sa svojim ovlaštenjima.

"Riječ je o veoma teškom krivičnom djelu kada je pucano na policajce koji su lišeni života na brutalan način što je za svaku osudu. To je bio povod da se policija Republike Srpske uključi odmah u otkrivanje tog krivičnog djela. Od samog starta smo imali dobru saradnju sa kantonalnom policijom i sve njihove zahtjeve prema određenim kriminalnim licima sa našeg područja realizovali smo u veoma kratkom roku - pronašli ta lica i predali ih na dalju obradu", rekao je Lukač.

On je naglasio da apsolutno ne stoji konstatacija da entitetska linija predstavlja problem jer u ovom slučaju ona to sigurno nije bila, kao ni u drugim ranije počinjenim krivičnim djelima, a naročito kada je riječ o automafiji.

"Činjenica je da se mnoga vozila ukrade na području Sarajeva, jer je to veći grad gdje ima mnogo više automobila koja su privlačna kriminalcima, vjerovatno, zbog njihove vrijednosti a koja završe na teritoriji Republike Srpske. Mi svake godine vlasnicima sa teritorije FBiH vratimo desetine ukradenih vozila koja pronađemo u Srpskoj. To znači da saradnja postoji, da je dobra i da u ovom slučaju nije bilo nikakvih prepreka što se tiče entitetske linije ili policije Srpske i naše saradnje", naglasio je Lukač.

On je ponovio da sve što je traženo od policije Republike Srpske veoma je brzo i efikasno rađeno i tako će biti i ubuduće.

"Svi ti pokušaji da se ovakvi slučajevi koriste da bi se pričalo da je potrebna nekakva "državna policija" i neki "MUP BiH" sasvim je bespredmetna, jer naša ovlaštenja proizilaze iz Ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma i tako će i ostati. Nikada nećemo dozvoliti da se naruši teritorijalni integritet Republike Srpske niti nadležnosti policije Srpske", istakao je Lukač.

BILO KAKVO PROŠIRENjE NADLEŽNOSTI DIREKCIЈE ZA KOORDINACIЈU POLICIЈSKIH TIЈELA NE DOLAZI U OBZIR

Na pitanje da prokomentariše sve evidentnije pokušaje iz FBiH da se od Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH napravi policijska agencija sa nadležnostima koje ona po zakonu nema, Lukač je rekao da Direkcija ima svoje nadležnosti koje su joj date zakonom i da njihovo proširenje ne dolazi u obzir.

"Direkcija je jedan kompromis priče o reformi policije u BiH i nakon toga su njena ovlaštenja definisana zakonom. Bez saglasnosti oba entiteta ne može da bude bilo kakvih promjena. Direkcija nema nadležnost ni po pitanju istraga, kao ni vođenja određenih slučajeva i tu se neće ništa promijeniti. Samim tim, oni ne mogu da se bave takvim stvarima niti da dobiju takva ovlaštenja koja bi sutra značila da su oni neka "državna policija". MUP Republike Srpske se nikada neće saglasiti da izgubi bilo koju nadležnost koju sada imamo i koja nam je data zakonom tako da je bespredmetno pričati bilo šta u vezi sa proširenjem ovlaštenja Direkcije ili pravljenja nekog navodnog MUP-a BiH. To je apsolutno nerealna priča", poručio je ministar Lukač.

POTREBNO RADITI NA FORMIRANjU SLUŽBE NACIONALNE BEZBЈEDNOSTI

Govoreći o mogućnosti formiranja službe nacionalne bezbjednosti, čiji bi cilj prvenstveno bio zaštita građana Republike Srpske i njenog ustavnog poretka, Lukač je rekao da je nekada u sastavu MUP-a postojala takozvana državna bezbjednost, a kasnije obavještajna agencija koja se utopila u obavještajnu agenciju na nivou BiH.

"Mi smo na taj način kao Republika Srpska ostali bez jednog ovlaštenja koje nam je dato i Dejtonskim sporazumom, a kojim je predviđeno da možemo da imamo svoju obavještajnu agenciju. Ono što sada imamo na nivou BiH nije zadovoljvajuće i to se moglo čuti iz više izvora u Republici Srpskoj, jer ta agencija ne radi u potpunosti ono što Republika Srpska od nje očekuje. Na primjer, mi ne dobijamo ni dovoljno kvalitetne informacije i nemamo dovoljno dobru saradnju da bi tu agenciju mogli da smatramo našom, odnosno da radi i na zaštiti interesa Republike Srpske", pojasnio je Lukač.

On je naveo i da je iz tog razloga predsjednik Republike Milorad Dodik najavio, u skladu sa ustavnim ovlaštenjima, da postoji mogućnost formiranja službe nacionalne bezbjednosti i da će se raditi na tome.

"To je sada u nekoj fazi pripreme i u ovom trenutku ne bi bilo svrsishodno da pričam kako i gdje će ta služba biti pozicionirana i organizovana, ali u svakom slučaju radiće se na tome. Sada da li bi ona bila u sastavu MUP-a ili pri kabinetu predsjednika Republike manje je važno u odnosu na činjenicu da imamo potrebu da se radi na tom planu jer Republika Srpska mora da štiti svoje interese i kroz taj vid ovlaštenja koji joj je Ustavom zagrantovan", naglasio je Lukač.

PERIOD IZMEĐU DVIЈE SLAVE MUP-a OBILjEŽILI IZBORI, IZBORNA GODINA PUNA IZAZOVA ZA POLICIЈU

Povodom slave MUP-a Republike Srpske Svetog Arhangela Mihaila, koji se obilježava 21. novembra, Lukač je rekao da je MUP Srpske između dvije slave imao mnogo posla, posebno kada se ima u vidu da je ta godina bila izborna.

"Svaka izborna godina je za policiju Republike Srpske mnogo izazovnija u odnosu na ostale, mada je ovdje dosta vanrednih situacija u kojima policija mora da odgovori zadatku i gdje se najbolje pokaže da li je policija dobro organizovana, dovoljno opremljena i da li može da odgovori svim tim zadacima. Takva je bila i ova godina, mnogo je bilo izazova za policiju Republike Srpske i mislim da smo uspješno realizovali sve te aktivnosti i zadatke koji su bili pred nama", istakao je Lukač.

Kada je riječ o redovnim poslovima, Lukač je naveo da MUP nastavlja trend dobrih rezultata, posebno kada je riječ o otkrivenosti krivičnih djela po svim segmentima.

"Statistički procenti pokazuju da imamo mnogo veću otkrivenost krivičnih djela nego proteklih godina i to je jedan dobar trend u zadnjih pet godina. Takođe, zabilježeno je i smanjenje ukpnog broja krivičnih djela, a u opadanju je izvršenje posebno težih krivičnih djela poput ubistava i razbojništava, koja opterećuju javnost jer privlače najviše pažnje. Prema svojoj strukturi, to su teška krivična djela pri čijem otkrivanju policija ima mnogo više posla, jer je riječ o ozbiljnim kriminalcima koji su naučili da prikrivaju tragove i ta krivična djela uglavnom se izvršavaju organizovano", rekao je Lukač.

Što se tiče sveukupne bezbjednosne situacije u Republici Srpskoj, Lukač je rekao da je ona na osnovu svih pokazatelja na zadovoljavajućem nivou.

"Naravno, uvijek imamo pojedinačne slučajeve koji na neki način privuku pažnju javosti ali to nisu slučajevi za koje možemo reći da su narušili bezbjednost i da se građani zbog toga osjećaju ugroženim, da ne mogu normalno da žive i da rade, ali svakako postoji zainteresovanost za takve slučajeve i policija intenzivno radi na njihovom otkrivanju i rasvjetljavanju", rekao je ministar unutrašnjih poslova.

On je podsjetio da su u ovoj godini otkrivena čak i neka stara teška krivična djela poput ubistava i razbojništava, što znači da policija ne odustaje da riješi bilo koje krivično djelo koje je ostalo iz nekog ranijeg perioda, koje se desilo i prije više od deset godina, tako da kriminalci moraju da znaju da svaki put kad naprave neko teško krivično djelo da to neće biti zaboravljeno i sa tim moraju da žive, jer neko će kad-tad otkriti i rasvijetliti svako krivično djelo.

Kada je riječ o opremljenosti policije Republike Srpske u pogledu naoružanja, vozila, materijalno-tehničkih sredstava, Lukač je rekao da su MUP i Vlada Srpske u protekle četiri godine uložili mnogo sredstava u opremanje policije.

"Uspjeli smo od Vlade da dobijemo značajna sredstava na osnovu kojih smo opremili policiju, posebno kada je riječ o naoružanju koje je bilo zastarjelo. Naoružanje u našoj Specijalnoj jedinici i Јedinici za podršku, ali i u redovnom sastavu policije bilo je još iz rata i po svojoj funkciji nikako nije bilo zadovoljavajuće. Ali sada imamo sasvim zanovljeno naoružanje, posebno u Specijalnoj jedinici i Јedinici za podršku koje su opremljene najsavremenijim naoružanjem koje policija može da ima. Dosta toga smo uspjeli u protekle četiri godine i mogu reći da sam zadovoljan, ali predstoji još mnogo rada i sredstava da bi sve to podigli na nivo da možemo svi da kažemo da smo zadovoljni. Tu, prije svega, mislim na opremu, vozila, kao i na neke druge segmente kao što su forenzika, vršenje uviđaja i ostalo što je potrebno za otkrivanje krivičnih djela", rekao je Lukač.

On je naveo da je u narednom periodu potrebno mnogo više raditi i na tehničkom opremanju i izrazio nadu da će Vlada prepoznati te potrebe, te da će MUP-u Srpske omogućiti da dobije novu savremenu tehničku opremu koja je potrebna da bi mogli na efikasan način da se bore protiv kriminalaca i onih koji na bilo koji način pokušavaju da ugrožavaju građane Srpske i njihovu bezbjednost.

Lukač je naglasio da je Centar za obuku u bivšoj kasarni u Zalužanima, u koji je do sda uloženo 10 miliona KM, jedan od kapitalnih projekata koje je MUP pokrenuo u zadnje četiri godine i svakako jedan od bitnijih projekata koji zahtijeva velika sredstva.

"Kada u potpunosti završimo taj kompleks, moram naglasiti da niko u regionu neće imati jedan takav centar koji se nalazi na 55 hektara zemljišta na kojem će biti stacionirano mnogo objekata na jednom mjestu. Za MUP je to od velikog značaja jer će kroz taj centar da prolaze sve naše jedinice - Јedinica za podršku, Specijalna jedinica koja je u stalnom procesu obučavanja, kao i naše posebne snage policije koje bi takođe trebalo da prođu kvalitetnu obuku koju do sada nisu imali. To će značiti dizanje nivoa obučenosti svih pripadnika MUP-a na mnogo veći, a kroz njihovu obuku ide i opremljenost svim potrebnim sredstvima da bi mogli tu obuku kvalitetno da izvode što je jedan novi nivo i opremljenosti i obučenosti svih pripadnika MUP-a", naglasio je Lukač.

NAKON FORMIRANjA VLADE REALNO PRIČATI O STATUSU I PLATAMA PRIPADNIKA POLICIЈE

Govoreći o statusu policijskih službenika i da li je moguće izaći u susret zahtjevu Sindikata radnika unutrašnjih poslova za povećanjem plate, Lukač je rekao da to nije samo zahtjev Sindikata, već i njegov, kao i zahtjev policije Republike Srpske da imaju bolji status i bolje plate.

"Policija, a naročito policajci sa srednjom stručnom spremom mogu i moraju da imaju i bolje plate i bolji status u kompletnom društvu u Republici Srpskoj, jer je riječ o ljudima koji su brinu o bezbjednosti Srpske i njenih građana i oni moraju da budu adekvatno plaćeni za svoj rad", istakao je Lukač.

On je konstatovao da je Sindikat pokrenuo tu peticiju o povećanju plate u pogrešno vrijeme jer se mandat ove vlade i starog saziva Narodne skupštine završava, te da je tek nakon formiranja nove vlade realno pričati o tim stvarima.

"Smatram da je vrijeme koje je Sindikat tempirao za podnošenje peticije za rješavanje statusa policajaca pucanj u prazno i da je to gubljenje vrijeme, jer tek u narednoj godini, nakon formiranja vlade možemo da ozbiljno pričamo o toj temi i da imamo konkretne rezultate", rekao je Lukač.

Ministar unutrašnjih poslova čestitao je svim pripadnicima MUP-a predstojeću slavu - Svetog Arhangela Mihaila, poželjevši im lični i porodični uspjeh u budućnosti.