Prioritet pomoć privredi i očuvanje radnih mjesta

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je sada fokus rad na otklanjanju štete od epidemije virusa korona u privredi i pomoć preduzećima da bi bila sačuvana radna mjesta.



Cvijanovićeva je istakla da su institucije Srpske već intervenisale i da je Vlada u martu isplatila doprinose, za april će biti isplaćene minimalne plate i doprinosi za sve radnike čijim poslodavcima je bio zabranjen rad, te da će podrška biti nastavljena i za maj onima koji nisu odmah mogli da pokrenu i rehabilituju svoju poslovnu aktivnost.

"Donesen je set mjera za podršku privredi kroz olakšice i izdvajanje finansijskih sredstava. Iako nigdje Vlada ne isplaćuje plate radnicima u privatnom sektoru, to je ovaj put uradila. Vjerujem da to naši građani cijene i razumiju i da je to urađeno da bismo pokazali poslodavcima, a posebno radnicima da smo sa njima i da ćemo pomoći na svaki način da budu sačuvana njihova radna mjesta", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da svi moraju biti svjesni da stvari neće biti kakave su bile prije marta, a u nekim zemljama i ranije.

"Biće putovanja, uz neki poseban režim. Treba da iskoristimo ovo vrijeme i svi oni koji će imati odmor moći će ga koristiti i naći adekvatne aranžmane u Srpskoj", rekla je Cvijanovićeva za ATV.

Govoreći o najavljenom programu vaučera koje će građani Srpske moći da koriste na domaćim turističkim destinacijama, ona je navela da će to biti realizovano posredstvom kompenzacionog fonda.

Cvijanovićeva je objasnila da je riječ o stimulisanju onih koji žele da provedu odmor u Srpskoj i na nekoj od destinacija imaju najmanje četiri noćenja, te da će biti omogućeno da po jednoj smještajnoj jedinici dvije osobe koriste svoje vaučere.

"Na mnogim mjestima su već snižene cijene ili su djeca oslobođena od plaćanja, tako da će ovo biti stimulativno i za porodice. Za ovo smo se odlučili jer ne znamo u kojoj mjeri će biti otvorene granice. Još nisu jasno propisane procedure šta se dešava sa nekim ko oboli za vrijeme ljetovanja u nekoj drugoj zemlji i to će biti komplikovano. Riječ je o pomoći domaćoj privredi i turizmu koji je teško pogođen i, uprkos ukidanju mjera, ovaj sektor ne može da radi jer nema turista", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, vaučer će dobiti svaki punoljetni građanin koji se prijavi.

Cvijanovićeva je navela da je preliminarnim planom predviđeno da u prvoj emisiji bude oko 20.000 vaučera, a u drugoj i trećoj po 15.000 u zavisnosti od interesovanja.

"Ovo je način da bude sanirana šteta u turizmu, dat stimulans onima koji bi odmor da provedu u inostranstvu da se odluče za domaće destinacije, te napravljen sistem u kojem će biti promovisan domaći turizam i za domaće goste", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da u Srpskoj ima lijepih mjesta sa divnim sadržajima i prirodom koja građani nisu imali priliku da vide.

"Ovo je prilika da budemo i na taj način patriote i da doživimo Republiku Srpsku i na drugi način, kako će najvjerovatnije ova akcija i nositi naziv, te da pokažemo da je to mjesto u kojem postoji dobar provod i sjajna usluga. Ako je to zanimljivo nekome drugom, zašto ne bi bilo i nama", rekla je Cvijanovićeva, navodeći da bi ova akcija mogla biti aktivna i sljedeće godine sa posebnim akcentom na određene kategorije stanovništva.

Predsjednik Srpske je istakla da obustavljanje rada određenih djelatnosti izaziva finansijske probleme, te da su prihodi u republičkom budžetu smanjeni.

"Vlada uplaćuje poreze i doprinose za radnike koje bi u normalnim okolnostima uplaćivali privrednici. Već time nemamo očekivani dotok novca. Plašimo se i da su veze u okviru privrede pokidane jer će sve biti vezano za potražnju. Ne znamo kakva je potražnja sada ili na koji način će se održati ugovori koje domaći privredni subjekti imaju sa stranim partnerima", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je potrebno očuvati potrošnju zbog čega se nije ni pričalo o smanjenju plata, već očuvanju zarada u privredi koje su bile ugrožene.

Cvijanovićeva je u tom pogledu pohvalila poteze Vlade i intervencije usmjerene ka privredi i dodjelu jednokratne pomoći zdravstvenim radnicima, policiji i drugima.

Ona je ukazala da, bez obzira na dobre mjere, postoje zlonamjerne kritike kao što je bio slučaj sa nabavkom pokretne bolnice koja je kupljena jer su im iz zdravstvenog sektora rekli da se plaše da neće biti dovoljno smještajnih kapaciteta u slučaju epidemije širih razmjera.

"Pokazalo se dobrim to što već imamo novoizgrađene ili rekonstruisane bolnice tako da smo već imali određene mogućnosti. U funkciju smo stavili i staru lokaciju Univerzitetskog kliničkog centra u Banjaluci, ali smo kroz razgovor došli do toga da se plašimo da bi moglo doći do velikog broja pacijenata i da, uz prostor za smještaj, moramo imati i adekvatnu opremu. Iz tog razloga je nabavljena pokretna bolnica i smatram da je to dobar potez Vlade", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da će oprema stići nakon završetka carinske procedure, što ne zavisi od Vlade Srpske, već od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

"Ta bolnica je višekomponentna i, u slučaju da budu popunjeni kapaciteti u Doboju ili Bijeljini, moguće je tamo montirati dio te bolnice. Sve su to prednosti. A zašto kritika? Pa, zato što je praksa takva da šta god uradite biće kritike", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da će bolnica biti korisna u slučaju bilo koje velike prirodne katastrofe i da ne mora nužno da služi kao bolnica, podsjetivši na vrijeme poplava kada su fiskulturne sale bile namijenjene za smještaj ugroženih ljudi.

"Svaka ozbiljna država vodi računa da se pripremi za ovakve situacije. Smatram da je nabavka bolnice sasvim opravdana", rekla je Cvijanovićeva.