Prioritet je potpuno povezivanje sa Srbijom

Cilj Republike Srpske je da u narednih nekoliko godina ima više od 400 kilometara auto-puta, a potpuno povezivanje sa Srbijom je prioritet koji je ucrtan u svim planskim dokumentima, izjavio je ministar saobraćaja i veza Srpske Neđo Trninić.

Trninić kaže da je u ovom momentu teško procijeniti koliko bi izgradnja auto-puta od Beograda do Bijeljine mogla trajati, jer je riječ o velikim radovima, a više detalja trebalo bi biti poznato nakon zajedničke sjednice vlada Srpske i Srbije krajem februara.

"Auto-putem `9. januar` povezali smo Banjaluku i Doboj, na proljeće nastavljamo sa prvom fazom na koridoru `Pet ce` od Johovca do Rudanke, odnosno uvodimo izvođače, a druga faza trebalo bi da bude do kraja godine. Za dio od Vukosavlja do Brčkog razgovaramo sa kineskim konzorcijumom koji je iskazao interesovanje i poslao samoinicijativnu ponudu da bi radio taj put, a naš plan je da nastavimo dalje od Brčkog prema Bijeljini", rekao je Trninić za "Glas Srpske".

Trninić je podsjetio da su u toku aktivnosti u vezi sa izgradnjom auto-puta od Banjaluke do Prijedora, te mogućnosti da se ide do Novog Grada.

"Strateškim dokumentima Srpske smo planirali izgradnju mreže auto-puteva i na kraju bi trebali imati oko 420 kilometara auto-puteva. Do sada imamo 106 kilometara i nastavljamo da radimo", naveo je Trninić.

On ističe da sve ovo govori da jedna mala Republika Srpska ima snage i moći da izvodi skupe i složene projekte kao što je izgradnja auto-puteva.