Primopredaja oklopnog vozila "Despot" MUP-u Srpske

Kompanija Tehnički remont Bratunac isporučiće danas Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske dva oklopna multifunkcionalna vozila "Despot" koja ulaze u redovnu upotrebu policije, rekao je direktor i većinski vlasnik TRB-a Slavenko Ristić.

On je istakao da je to veoma značajna referenca za kompaniju, te da su zahvaljujući saradnji sa MUP-om Srpske i uspjeli da realizuju ovaj projekat.

Ristić je rekao da će vozila "Despot" za MUP Srpske biti 30 odsto jeftinija nego za ostale kupce na tržištu, jer je TRB i uspio da proizvede ovaj oklopnjak kroz inženjering i saradnju sa MUP-om i na osnovu njihovih potreba.

Prema njegovim riječima, to što će vozila "Despot" biti u vlasništvu MUP-a Srpske otvara vrata kompaniji TRB za saradnju i sa drugim zemljama.

On je naveo da će do kraja ove godine biti isporučena još tri ovakva vozila MUP-u Srpske, a do kraja 2020. godine ukupno osam.

Ristić je dodao da je zvanično dogovorena prodaja pet vozila "Despot" Namibiji, da je Rusija iskazala interesovanje, kao i Izrael sa kojima su u toku pregovori, te Tanzanija i Gana.

"Despot" sa svojim pogonom na sva četiri točka pripada kategoriji savremenih oklopnih vozila namijenjenih za djelovanje policije i oružanih snaga.

Osnovni koncept vozila bazira se na višenamjenskoj šasiji sačinjenoj od savremenih sklopova pogona i prenosa snage, te nezavisnom sistemu oslanjanja koji omogućava visok stepen pokretljivosti u svim terenskim i vremenskim uslovima.