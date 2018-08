Režiser i idejni tvorac Andrićgrada Emir Kusturica izjavio je danas Srni da je ruski pisac Zahar Prilepin vojnik literata i poseban čovjek koji je sebe stavio u službu vojske da bi bio rame uz rame sa Tolstojem, sa Turgenjevim koji su bili pukovnici ruske carske vojske.

"Taj /ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Dragan/ Mektić ne samo što me podsjeća na kredenac čije su baglame popustile pa unutra zjapi prazno i duva promaja, nego je naučio da laže i izgovara besmislice i to sve jednu za drugom, poput tih da su se Prilepin i /predsjednik Republike Srpske Milorad/ Dodik nekada sreli i to još u Andrićgrad gdje su kovali planove da ruše opoziciju", istakao je Kusturica upitan da prokomentariše Mektićeve navode da je Prilepin dolazio u Republiku Srpsku s ciljem razbijanja opozicije, te da je jedan od sastanaka bio i u Andrićgradu sa Dodikom, Kusturicom i još nekim licima.

Kusturica je naglasio da je Prilepin jedan poseban čovjek koji, pored toga što je napisao veliki roman "Obitelj", možda i jedan od najvećih romana današnjice, pokušava da bude kao Tolstoj, kao Turgenjev, dakle da bude vojnik.

"Prilepin je vojnik literata. On je sebe stavio u službu vojske da bi bio rame uz rame sa Tolstojem, Turgenjevim koji su bili pukovnici ruske carske vojske. Kao takav on može biti laka hrana ovim lovcim što nisu u stanju da ulove jedan pravi realan prekršaj nego se tako ubacuju u te apstraktne sfere gdje je obavještajni rad zapravo prethodnica bilo čemu što bi moglo eventualno da koristi ljudima. Dakle, zaustavljen je na granici neko ko se upisao u istoriju literature sa velikim romanom a onda, pošto se retroaktivno sve uspostavlja, laž ide na najviši stepen", rekao je Kusturica.

"Pa tako, taj Mektić kaže da su se Dodik i Prilepin, a eto izgleda i ja s njima, sreo u Andrićgradu. Nikada Dodik nije bio sa Prilepinom u Andrićgradu, i mislim da se nikada u životu nisu ni sreli, ali za Andrićgrad odgovorno tvrdim da nisu. Dakle, sve je kao u današnjem svijetu - elita koja prosljeđuje svojoj svjetskoj policiji zadatke koji nemaju veze sa istinom nego je važno samo da čine ono što eliti ide u korist, ali ne svojoj eliti, eliti svog naroda, već svjetskoj eliti i naravno onda umjesto istine ide laž", zaključio je Kusturica.