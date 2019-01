Prijetnje “nepopularnim mjerama” ili kako Govedarica vidi SDS i Republiku Srpsku

Potpredsjednik SDS-a Milovan Bjelica kaže da su neposredno nakon Dana Republike, postavljena brojna pitanja veoma važna za građane Srpske, ali da SDS kao stranka na to nije dala odgovor je su previše zauzeti sobom.

"Tokom obilježavanja i neposredno nakon Dana Republike, postavljena su brojna pitanja veoma važna za građane Republike Srpske. Mi kao stranka na njih ne da nismo odgovorili, već smo mi i ovih dana zauzeti samim sobom. Vodimo unutrašnju borbu, za svaku opštinu, za svaki grad. Uskoro prelazimo i na borbe za mjesne zajednice, a da nekima ni ulična borba nije strana pokazali su u ranijim periodima. Sjećamo se transparenata, vrijeđanja, sjećamo se skakanja po Trgu i tako redom", kaže Bjelica za ATV.

Bjelica kaže da je opoziv Milana Tubina sa čela prijedorskog SDS dio demokratske borbe u skladu sa statutom stranke.

"Tako je i opoziv predsjednika Gradskog odbora SDS-a Prijedor Milana Tubina dio borbe za demokratski duh i karakter stranke u skladu sa statutom stranke. Na vanrednoj skupštini stranke u Prijedoru, za opoziv Tubina glasala su 142 člana od 145 koliko ih je prisustvovalo skupštini. Budući da Skupština broji 249 članova, jasno je da je odluka nedvosmilena i jasna. Gospodin Tubin od aprila 2017. godine, kada je izabran za predsjednika, nije konstituisao sve organe stranke. Nakon smjene gospodina Tubina, odbor u Prijedoru mora biti konstitusan do stranačkih izbora tako da ima sve organe, a ne da Izvršni odbor upravlja Gradskim odborom kako je to do sada bio slučaj. Na sve ovo gospodin Govedarica i dalje “analizira”, odnosno čeka da mu oni koji analiziraju kažu šta da radi, pa je rekao: "Svjestan problema koji postoje u Gradskom odboru SDS-a Prijedor planiram da detaljno analizam današnji događaj, te se u narednim danima aktivno uključim u rješavanje ovih problema i nesuglasica između članova, što će podrazumijevati i neke nepopularne mjere" Dakle, ne zna, nije analizirao, nije provjerio, ali zato prijeti. Ne zna, nije upućen, no opet kao i uvijek do sada “nepopularne mjere”", ističe Bjelica.

Bjelica kaže da život u Srpkoj postavlja nova pitanja, javljaju se dileme, problemi, ali da Govedarica ne zna kako da odgovori na to.

"U međuvremenu, život u Republici Srpkoj postavlja nova pitanja, javljaju se dileme, problemi. Odgovorni ljudi razmišljaju i daju prijedloge. Sve ono što sve nepopularniji predsjednik Srpske demokratske stranke niti radi niti zna kako da radi. Često smo slušali, a ovih dana se to ponovo aktuelizovalo, kako se ne izdvaja dovoljno sredstava za istočni dio Srpske. Pojedini portali od Trebinja do Bijeljine objavljivali su analize i foto vijesti o mjestu rođenja ministara u Vladi Republike Srpske, fokusirajući se na mali broj ministara sa istoka Srpske. U tome su tražili priliku da kritikuju vlast, da ukažu na nesrazmjerni odnos, a često i zanemarivanje istočnog dijela. Što se tiče prve primjedbe, sa njom bi i te kako mogao da se složim. Tačno je da se mora uspostaviti balans, da se moraju vratiti sredstva u opštine iz kojih su ubrana. Da, ta podjela mora biti više u korist lokalnih zajednica. Moraju se napraviti određene promjene i kada je u pitanju izgradnja putne infrastrukture. U pismu gospodina Rajka Dukića odlično je objašnjen problem trenutne politike izgradnje puteva i autoputeva. Mora se voditi računa i o putnoj infrastrukturi ostalih krajeva Srpske. Zašto recimo, istovremeno, ne bi gradili i put Banjaluka-Prijedor i Bijeljina-Zvornik? Međutim što se tiče drugog dijela primjedbe, pada mi na pamet opsnost takvog posmatranja vlasti i Vlade Republike Srpske. Usljed partijašenja i ionako teškog dolaska do koalicionih sporazuma i saradnje, te prelazaka iz stranke u straku, cijepanja političkih partija i odsustvo svakog obzira i skrupula, mi dodajemo još jedan “problem”, koji to nije, problem mjesta rođenja nekog ministra. Mišljenje da treba paziti da je neki ministar ili određen broj ministara i sa istoka jer je to jedini način da on razumije značaj istoka Srpske i da radi u interesu građana na istoku, ne samo da nije tačno već je i veoma opasno", kaže kaže Bjelica.

Potpredsjednik SDS-a kaže da Srpsku svi moju shvati kao cjelinu.

Republiku Srpsku svi moraju shvatati i gledati kao cjelinu. Podjelu na istok i zapad, shvatam uslovno, i volio bi da se ta terminologija ne koristi, sada sam je naveo samo konstatujući da je ona prisutna. Nije dobro da se gleda tako, Srpska treba da se gleda, vidi i o njoj govori poštujući njene regije i ravnomjerno ih razvijati. Odnosno dopustiti da se same razvijaju, omogućavajući im iste uslove i isti tretman bez favorizovanja bilo kog kraja. Mnogi političari u Srpskoj rođeni su na teritoriji koja ne pripada Republici Srpskoj, znači li to da oni zbog toga nisu podobni? Ne, neće biti. Oni mogu biti nedostojni funkcija koje obavljaju iz hiljadu i jednog razloga, ali to nikako nije, niti smije biti, njihovo mjesto rođenja i njihov zavičaj", ističe on, te dodaje:

"Potom, moramo biti pošteni i reći da mnogi mladi ljudi od Bijeljine do Trebinja, na studije idu prije u Novi Sad i Beograd, nego u Banja Luku. Ovdje mislim na one koji ne ostaju na univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Shodno tome njihovi roditelji kupuju stanove u Novom Sadu i Beogradu i tako dobrim dijelom podstiču ostanak mladih ljudi u tim sredinama. Samim tim mladost Srpske ukoliko ne ode u inostranstvo ostaje u Srbiji.

Imovina ljudi iz Hercegovine, Sarajevsko-romanijske regije, Podrinja i Birča u Banjaluci je zanemarljiva.

Mi moramo shvatiti da je Banja Luka administrativni centar i najeći grad Republike Srpske i tako je moramo tretirati. Ona sama mora to shvatiti i prihvatiti. Pošteno je reći da se to posljednjih godina popravlja i da ima pomaka u samorazumijevanju".

Na fonu pitanja o karakteru i položaju ostalih sredina u Srpskoj iz ugla Banjaluke, ali i kako provincija vidi Banja Luku, je i pitanje povodom proslave Dana Republike: “Čine li Republiku Srpsku samo Banjalučani ili svi njeni građani?”

Bjelica kaže da mnoge kritike koje dolaze samo "kritike radi" mogu da stvore loše odnose i posade kako kaže sjeme zla.

"Pitanja se postavljaju navodeći ko sve učestvuje u defileu, odnosno, gdje su ostali gradovi i opštine, gdje su drugi sportski kolektivi izuzev iz glavnog grada. Opet siguran sam i da su svi pozvani na defile, da bi u narednim danima imali komentare o prevelikim troškovima puta o refundiranju sredstava i tome slično, pitali bi, čemu toliki troškovi za paradiranje i tako redom. Кritika samo kritike radi, može da stvori loše odnose da posadi sjeme zla i razdora, pa makar to prvobitno bilo iz dobrih namjera. Naravno da i organizatori defilea i proslave Dana Republike o tome moraju voditi računa. Moraju imati senzibilitet i svijest o cjelovitosti i jedinstvenosti teritorije Republike Srpske", kaže on.

Bjelica ističe da Dan Republike mora biti dan jedinsta i sabornosti u čast predaka.

"Dan Republike mora biti dan jedinstva. Dan sabornosti, u čast predaka, i u zavjet potomcima. Ma koliko se ne slagali sa vlastima, sa ljudima koji provode određenu politiku ili sa samom politikom koju provode, ne treba niko sebi da dozvoli da ode u krajnost, da mu to pomuti ljubav prema Srpskoj, te da bilo koju vlast ili bilo kog političara, bilo kada, izjednačava sa Republikom Srpskom", ističe Bjelica i dodaje:

"Na sva ova pitanja predsjednik Srpske demokratske stranke nije odgovorio. On ne shvata ova pitanja, ne prepoznaje ih. Opet, kako može da razumije i gradi jedinstvo svih u Srpskoj kada nije u stanju da uspostavi ni minimum saradnje i razumijevanja sa ljudima u stranci čiji je još uvijek, makar formalno, predsjednik.

Na tu istu prostlavu Dana Republike, predsjednik nastarije političke partije u Srpskoj, došao je, ne sa ljudima i saradnicima iz svoje partije, već sa ljudima iz druge stranke. Šta to nama treba da govori? Možda je to jasna poruka o čijim interesima najviše vodi računa", kaže Bjelica za ATV.