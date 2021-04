Prijedor: Narednih dana nastavak revakcinacije

Narednih dana mogla bi biti nastavljena revakcinacija građana Prijedora starijih od 65 godina koja je 12. aprila bila prekinuta, a javnost će biti blagovremeno obaviještena o dinamici i terminima, saopšteno je iz Gradskog štaba za vanredne situacije.

"Broj pozitivnih lica u gradu se rapidno smanjuje i danas nema nijednog novog slučaja zaraze", navodi se u saopštenju sa današnje sjednice Štaba.

Iz Prijedora je od 29. marta do 4. aprila bilo 86 novih slučajeva, od 5. do 11. aprila 73, a od 12. do 18. aprila 46, što je ocijenjeno kao jako dobro stanje i konstatovano da je, bez obzira na različita reakcije, 15 dana prekida nastave u školama i rada ugostiteljskih objekata imalo efekta.

U kućnoj izolaciji je 105 lica, zdravstveni nadzor završen je za 7.309, ukupan broj pozitivnih osoba je 79, oporavljenih 1.551, a broj preminulih 103.

Potvrđeno je i da nema klastera po firmama, već da su klasteri porodični, te najavljeno da će do kraja sedmice biti ostvaren kontakt sa direktorima aktiva osnovnih i srednjih škola kako bi se stekao uvid u trenutno stanje u školama.

U toku je redovna vakcinacija "astra zenekom" i vakcina ima, pa se mogu vakcinisati građani zainteresovani za vakcine kojima se trenutno raspolaže, navedeno je u saopštenju.

Broj prijavljenih u dobi iznad 65 godina za vakcinisanje je oko 2.000 i oko 1.000 hroničnih bolesnika.

Situacija na kovid odjeljenjima Bolnice "Doktor Mladen Stojanović" zadovoljavajuća je u odnosu na proteklih petnaestak dana, istakli su iz Štaba.

Od 48 pacijenata na petom spratu, pet je na neinvanzivnoj mehaničkoj ventilaciji, a 32 na kiseoničkoj potpori.

"Juče je bilo šest prijema, bila su dva otpusta, jedan premještaj u Banjaluku, a na prvom spratu je šest pacijenata. Prema mjestu prebivališta, prijedorskih pacijenata je 23, iz Kozarske Dubice osam, Novog Grada 19, Sanskog Mosta dva i Oštre Luke i Bosanske Krupe po jedan", navodi se u saopštenju.

Inspekcija je u posljednjih sedam dana izvršila 69 kontrola poštovanja epidemioloških mjera i pojačala rad vikendom.

Komunalna policija je od posljednje sjednice Štaba izvršila 422 kontrole poštovanja propisane mjere kućne izolacije, na osnovu kojih se može konstatovati da se sva lica pridržavaju mjera, a naglasak kontrole je na seoskim područjima zbog povećanog broja zaraženih u tim dijelovima grada, naveli su iz Gradskog štaba za vanredne situacije.